Hentbolda kura heyecanı - 2019-2020 sezonu Süper Lig kuraları çekildi



ANKARA (AA) - Hentbolda 2019-2020 sezonu Erkekler ve Kadınlar Süper Lig fikstür çekimi yapıldı. Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Merkez Bina'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından ilk hafta maçları belli oldu. Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de bu sezon 9'ar takım mücadele edecek. Sezon erkeklerde 29 Eylül, kadınlarda ise 5 Ekim'de başlayacak. Kura çekiminin ardından liglerde ilk hafta maçları şu şekilde oluştu: Erkekler Süper Lig: MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor Spor Toto Spor Kulübü-Güneysu Spor Kulübü Beykoz Belediyespor-Göztepe Beşiktaş Aygaz-CP Travel Antalyaspor İzmir Büyükşehir Belediyespor (BAY)

Kadınlar Süper Lig: İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor Muratpaşa Belediyespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor Pazarspor-Kastamonu Belediyespor Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor Yalıkavak Spor Kulübü (BAY)





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