  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hentbolda Bölgesel Lig statüsü belli oldu
Spor

Hentbolda Bölgesel Lig statüsü belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:36:20 -
Hentbolda Bölgesel Lig statüsü belli oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu, 2019-2020 sezonu ertelenmiş Bölgesel Lig statüsünün yayınlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunda, Bölgesel Hentbol Ligi oynanacak. Takımlara federasyon tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Bölgesel Lig; federasyonun hazırladığı statüde belirtilen niteliklere sahip spor kulüplerinin büyükler kategorisinde takımlarının yer aldığı ve takımların tescilli bulunduğu illerin coğrafi konumları dikkate alınarak düzenlenecek.

Şartları yerine getiren kadınlarda 13 ve erkeklerde 28 takım ertelenmiş bölgesel lig müsabakaları oynayacak.

Grup müsabakaları sonucunda kadınlarda 8, erkeklerde ise 12 takım 2. Lig'e yükselecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acılı baba fotoğraftaki 3 oğlunun kara haberini aynı gün aldı
Gündem

Acılı baba fotoğraftaki 3 oğlunun kara haberini aynı gün aldı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında en büyüğü 24 yaşında olan 3 kardeş hayatını kaybetti. Kardeşlerden geriye ise babalarıyla birlikte ..
Türkiye ve ABD arasında flaş görüşme
Siyaset

Türkiye ve ABD arasında flaş görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

Tarih verildi! İkinci el otomobil fiyatlarında yeni gelişme
Ekonomi

Tarih verildi! İkinci el otomobil fiyatlarında yeni gelişme

İkinci el otomobil fiyatlarına ilişkin açıklama yapan Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, yetki belgesi uygulamasıyla 3 ay i..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı