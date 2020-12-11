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Spor Hentbolda Avrupa mesaisi
Spor

Hentbolda Avrupa mesaisi

EHF Avrupa Kupası 3. turda mücadele eden Spor Toto yarın CSM Bükreş, Beykoz Belediyespor ise 13 Aralık Pazar günü Sabbianco Anorthosis Famagusta ile karşı karşıya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:07:37 -
Hentbolda Avrupa mesaisi

İSTANBU (AA) - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası'nda mücadele eden Spor Toto ve Beykoz Belediyespor erkek takımları, 3. turdaki ilk maçlarını oynayacak.

Spor Toto, Romanya’nın CSM Bükreş ekibi ilk maçını evinde yapacak. THF Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi Rus hakem çifti Anton Pavliukov, Konstantin Ershov yönetecek. Karşılaşmanın rövanşı 20 Aralık Pazar günü Romanya'da oynanacak.

Beykoz Belediyespor ise 3. turdaki ilk maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Sabbianco Anorthosis Famagusta​​​​​​​'yı 13 Aralık Pazar günü ağırlayacak. Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Maçı Rus hakem ikilisi Anton Antashev ve Denis Musatov yönetecek. Maçın rövanşı 20 Aralık Pazar günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yapılacak.

EHF Avrupa Kupası yer alan Antalyaspor'un 3. turda Ukrayna'nın Donbas ekibiyle yapması gereken karşılaşma, kırmızı-beyazlı ekipteki Kovid-19 vakaları ve karantina süreci nedeniyle iptal edildi. Avrupa Hentbol Federasyonu, Donbas'ın tur atlamasına karar verdi.


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