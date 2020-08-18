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Spor Hentbolda 2020-2021 sezonunda liglerde mücadele edecek takımlar belli oldu
Spor

Hentbolda 2020-2021 sezonunda liglerde mücadele edecek takımlar belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-18 14:00:09 -
Hentbolda 2020-2021 sezonunda liglerde mücadele edecek takımlar belli oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda Erkekler ve Kadınlar Süper Lig, 1. Lig ve 2. liglerde mücadele edecek takımların belli olduğunu açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de mücadele edecek takımlar şöyle:


- Süper Lig Kadınlar:


Aksaray Belediyespor

Yenimahalle Belediyespor

Muratpaşa Belediyespor

Anadolu Üniversitesi

Görele Belediyespor

Üsküdar Belediyespor

İzmir Büyükşehir Belediyespor

Kastamonu Belediyespor

Yalıkavakspor

Elazığ Sosyal Yardımlaşma

Sivas Belediyespor

Konyaaltı Belediyespor


- Süper Lig Erkekler:


Spor Toto

MYK Hentbol

Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi

CIP Travel Antalyaspor

Nilüfer Belediyespor

Beşiktaş Aygaz

Beykoz Belediyespor

İstanbul Üniversitesi

İzmir Büyükşehir Belediyespor

Göztepe Spor Kulübü

Köyceğiz Belediyespor

Güneysu

Federasyonun internet sitesinde 1. ve 2. liglerde mücadele edecek takımlar da açıklanırken, 2. ligin, bölgesel ligden yükselecek takımlarla birlikte 16'şarlı takımdan oluşacağı kaydedildi.

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