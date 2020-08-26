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Spor Hentbolda 2020-2021 sezonu statüleri yayımlandı
Spor

Hentbolda 2020-2021 sezonu statüleri yayımlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:46:05 -
Hentbolda 2020-2021 sezonu statüleri yayımlandı

ANKARA (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu statülerini ilan etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, müsabakalar 12 takımlı Süper Lig'de çift devreli oynanacak.

Süper Lig'de sezonu ilk sırada tamamlayan takım şampiyonu olacak. Sezon sonu ilk üç sırada yer alan takımlar, Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanacak.

Süper Lig'de sezon sonu son 3 sırada yer alan takımlar, bir alt kümeye düşecek. 2020-2021 sezonu sonunda 1. Lig'de ilk üç sırayı alan takımlar ise Süper Lig'e yükselecek.

Federasyonun belirlediği diğer kural ve koşullar, internet sayfasında yer alan statü dosyasında ilan edildi.


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