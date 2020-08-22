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Spor Hentbolda 2020-2021 sezonu fikstürü, 24 Ağustos Pazartesi günü çekilecek
Spor

Hentbolda 2020-2021 sezonu fikstürü, 24 Ağustos Pazartesi günü çekilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-22 12:45:58 -
Hentbolda 2020-2021 sezonu fikstürü, 24 Ağustos Pazartesi günü çekilecek

ANKARA (AA) - Hentbolda, Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü, 1. Lig fikstürü ile Türkiye Kupası eşleşmeleri, 24 Ağustos Pazartesi günü belli olacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, fikstür ve kura çekiminin Ankara'da saat 15.00'te federasyonun ofisinde on-line olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Kadın ve erkek 1. Lig kulüplerinin Türkiye Kupası müsabakalarına katılma zorunluluğunun olmadığı bildirildi.

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