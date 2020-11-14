Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası
Muratpaşa Belediyespor: 40 - KHF Ferizaj: 15
Salon: Süleyman Evcilmen
Hakemler: Marina Duplii (Ukrayna), Olena Pobedrina (Ukrayna)
Muratpaşa Belediyespor: Beyzanur Türkyılmaz 6, Cansu Akalın 5, Didem Hoşgör, Gül Bozdoğan 2, Saliha Çelik 8, Gülsüm Güleçyüz 3, İrem Köseler 4, Merve Özkaşıkçı 2, Ayşenur Şensöz, Zeynep Ersöz 2, Darina Shulega, Nur Kılıç 1, Öznur Özdemir, Betül Karaaslan 2, Ayşenur Sormaz, Gizem Yapıcı 5
KHF Ferizaj: Rashiti, Stojkovska 2, Basha 4, Kelmendi 3, Huruglica, Domaneku, Kupina 1, Trenoska, Sylejmani, Stagova 5, Qerkini
İlk yarı: 19-7
İki dakika cezası alanlar: Gül Bozdoğan, İrem Köseler, Nur Kılıç, Gizem Yapıcı (Muratpaşa Belediyespor), Basha, Domaneku, Bjondina (2) (KHF Ferizaj)
ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Kosova'nın KHF Ferizaj takımını 40-15 yendi.
Muratpaşa Belediyespor, yarın aynı salonda ve aynı saatte oynanacak rövanş maçı öncesi rakibine karşı büyük avantaj yakaladı.