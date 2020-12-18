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Spor Hentbol: Haftanın programı
Spor

Hentbol: Haftanın programı

Erkekler Süper Lig'de 9'uncu, Kadınlar Süper Lig'de 11'inci hafta maçları oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:13:43 -
Hentbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 9. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Kadınlar Süper Lig'de ise 11. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:


- Erkekler Süper Lig

Yarın:

14.00 Göztepe-Nilüfer Belediyespor (Gaziemir)

16.00 Güneysu Spor-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi (Güneysu)

Not: Köyceğiz Belediyespor-MYK Hentbol maçı ertelendi.


- Kadınlar Süper Lig

20 Aralık Pazar:

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyesi Gençlik (Celal Atik)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Sivas Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Yalıkavakspor (Porsuk)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

Not: Kastamonu Belediyesi Gençlik-Üsküdar Belediyespor maçı ertelendi.

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