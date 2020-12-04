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Spor Hentbol: Haftanın programı
Spor

Hentbol: Haftanın programı

Erkekler Süper Lig'de 8. hafta maçları oynanacak - Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında tek maç yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-04 10:58:15 -
Hentbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 8. hafta maçlarıyla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında tek karşılaşma yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:


- Erkekler Süper Lig


Yarın:

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Celal Atik)

15.00 Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-Beykoz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Üçevler)

15.00 Spor Toto-Göztepe (THF)

17.00 Antalyaspor-Beşiktaş Aygaz (Süleyman Evcilmen)

6 Aralık Pazar:

16.00 MYK Hentbol-Güneysu (THF)


- Kadınlar Süper Lig


6 Aralık Pazar:

17.00 Muratpaşa Belediyespor-Görele Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

Bu arada aynı gün saat 18.00'de 7. hafta erteleme maçında Yenimahalle Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

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