Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
- Maliye Piyango: 31 - Karşıyaka Belediyespor: 3110 Aralık 2018 Pazartesi 16:46
ANKARA (AA) - Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi tek maçla başladı.
Ankara'da yapılan B Grubu müsabakasında Maliye Piyango ile Karşıyaka Belediyespor 31-31 berabere kaldı.
THF Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi Maliye Piyango'nun, 16-13 üstünlüğüyle sona erdi.
Başkent ekibi, ikinci devre skor üstünlüğünü koruyamadı. Karşıyaka Belediyespor'un son saniyelerde attığı golle maç 31-31 bitti.
Türkiye Kupası'nda 2. tur grup müsabakaları 4 ayrı merkezde (Batman, Ankara, Bolu ve İzmir) oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.
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