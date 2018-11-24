Hentbol: EHF Şampiyonlar Ligi
- Sporting: 34 - Beşiktaş Mogaz: 2824 Kasım 2018 Cumartesi 23:39
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 9. haftasında Portekiz temsilcisi Sporting'e 34-28 yenildi.
Pavilhao Joao Rocha Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-16 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda skoru lehine çeviremedi ve karşılaşmadan 34-28 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş Mogaz, bu sonuçla gruptaki 6. yenilgisini yaşadı.
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