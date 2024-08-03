Heniyye suikastının ardından Türkiye için dehşete düşüren uyarı! Vay kuduz köpekler vay

Doğruhaber gazetesi yazarı Mehmed Göktaş, Heniyye suikastının Türkiye için de bir uyarı olduğunu belirtti. Göktaş, Türkiye'de çifte vatandaşlıktan yararlanan Siyonistlerin potansiyel suikastçılar olduğunu ve derhal harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Göktaş, Türkiye'nin suikastlara karşı hazırlıklı olması ve Siyonist terör devletine karşı önlemler alması gerektiğini ifade etti. HÜDA PAR'ın meclise sunduğu kanun teklifinin önemine dikkat çeken Göktaş, bu konunun beklemeye gelmeyeceğini söyledi. İşte Mehmed Göktaş'ın dikkat çeken yazısı:

“Eğer bir kişi Türkiye’den terör devletine gidip orada katliama iştirak ediyorsa, çocukları, kadınları ve sıradan insanları hunharca öldürüyorsa ve daha sonra Türkiye’ye geliyorsa mesele “ülkemde soykırımcı istemiyorum” meselesinden çok daha ciddidir.

Bu alçaklar çifte vatandaşlıktan yararlanarak gidip cinayet işleyip gelmekle kalmayacaklar, geldikleri ülkelerde Siyonizm adına suikastlar yapabilecek potansiyele sahip kişilerdir, bu böyle biline.

Başka ülkelerde suikast yapma bakımından Siyonist Terör devletinin üstüne gelecek var mıdır?

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Peki, dışarıdaki bu cinayetleri işlemeleri için her birinin israil’den gönderildiğini mi düşünüyorsunuz? Veya füzelerin veya dronların hepsinin israil’den mi fırlatıldığını düşünüyorsunuz? Velev ki öyle olsa bile suikastın gerçekleştirildiği ülkedeki çifte pasaportlu Siyonistler birinci derecede yardım ve yataklık yapmıyorlar mı?

Sözü uzatmayalım, İsmail Heniyye’nin İran’da şehit edilmesi, Türkiye’yi derhal harekete geçirmelidir. Fiili olarak fazla bir şey yapamasa da dünyada bu terör devletine karşı çıkan ülkelerin başında gelen Türkiye suikastlara hazır olmalıdır. Amerikan meclisinde yetmiş iki defa alkışlanan kuduz Siyonist çetesi suikastlara hız vermiştir.

Her ne kadar HÜDA PAR tarafından meclise sunulan kanun teklifi ekimden sonraya kalmış olsa bile benim söylediğim konu asla beklemeye gelmez. Potansiyel suikastçılar şu andan itibaren hiçbir şey beklemeden derdest edilmelidir. Türkiye bunu da yapmaz veya yapamazsa artık kendisi bilir.

Türkiye’den önce İsmail Heniyye ile birlikte suikastlara sayısız kurban veren İran da kendi açıklarını, zaaflarını çabucak gidermelidir. Sözde de olsa Siyonist terör devletine karşı çıkan ne kadar İslam ülkesi varsa hepsi de bu Potansiyel Suikastçılar konusunda ayağa kalkmalıdır.

Bilinmelidir ki bu Siyonistler sadece bizim bildiğimiz suikastlarla adam öldürmekten başka yaşadıkları ülkelerde akla gelebilecek bütün iblislikleri yapabilecek potansiyeldirler. (…)”