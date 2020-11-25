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Kadın - Aile Hengel nasıl yapılır? | Hingel tarifi
Kadın - Aile

Hengel nasıl yapılır? | Hingel tarifi

Farklı yemek tarifleri | Lezzetli ve farklı bir tarif arayanlar 'Farklı yemek tarifleri | Yöresel tarifler' konularını araştırıyor. Peki, hengel hangi yörenin? | Hengel nasıl yapılır? | Hengel erekli malzemeler | Tam ölçülü hingel tarifi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:21:00 -
Hengel nasıl yapılır? | Hingel tarifi

Hengel nedir? | Pek çok kişi yöresel lezzetleri evlerinde hazırlamak istiyor. Peki, hengel ya da hingel nedir?

Hengel nedir? | Hengel hangi yörenin?

Hengel, hangel veya hingel;  Kafkasya'da ortaya çıkmış bir tür mantıdır. Ülkemizde hingel; Artvin, Ardahan, Sivas, Doğu Karadeniz, Erzurum, Kars'ta yapılır.

Hingel tarifi

Malzemeler:

Hamur için:

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 adet yumurta
  • 3,5 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz

İç için:

  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 adet soğan
  • 4 adet patates
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Sos için:

  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Hengel nasıl yapılır?

Hamur için gerekli malzemeleri bir kaseye alın ve yoğurun.

Sert bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Yoğurduğunuz hamuru kenara alın ve dinlenmeye bırakın.

Patatesleri soyup haşlayın.

Haşlanan patatesleri ezin.

Bir tavaya tereyağı koyun.

Tavada patates ve baharatları kavurun.

Hamuru iki bezeye ayırın ve mümkün olduğunca ince olarak açın

Hamuru çay tabağı ya da kalıpla kesin.

Kestiğiniz parçaların içerisine harcı yerleştirin ve hamuru yarım ay şeklinde kapatın.

Hamurları kaynayan tuzlu suya atın.

Pişen hamurları servis tabağına alın.

Bir tavada yağ ve baharatları kızdırın.

Hamurun üzerine sosu gezdirin. Arzu ederseniz servis aşamasında tabağa yoğurt da ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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