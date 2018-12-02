Hendekten de FETÖ çıktı

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin “Seni başkan yaptırmayacağız” çıkışının ardından başlayan hendek terörünün perde arkası deşifre oldu. Kadim şehir Diyarbakır’ın terörle anıldığı, hendeklerin kazıldığı, barikatların kurulduğu süreçte aktif bir şekilde görev alan komutanların FETÖ’den tutuklu olduğu ortaya çıktı. HDP’li belediyelerin iş makinelerini kullanarak Diyarbakır’ı tarumar eden terör örgütü PKK’nın palazlanmasına göz yumulan aynı süreçte hizmet veren mülki idare amirlerinin de büyük kısmının örgüt üyesi olduğu belirlendi. Terör örgütü PKK’nın Diyarbakır’da kazdığı hendekler ve gerçekleştirdiği saldırılardan AK Parti’yi sorumlu tutup, “Erdoğan oy için yapıyor. AK Parti bilerek göz yumuyor” yaygarasının ‘algı operasyonu’ olduğunu gözler önüne serildi.

Darbeye zemin

Akit, Diyarbakır’da PKK’ya yönelik gerçekleştirilen hendek operasyonlarında ağır kayıplar vermemizin sebebini mercek altına aldı. Sokakların genişliği nedeniyle kolayca teröristlerden temizleneceği düşünülen Diyarbakır’da düzenlenen hendek harekatlarında, FETÖ’nün PKK’ya istihbarat sızdırması sonucu operasyonların uzadığı, şehit sayısının ise arttığı belirtildi. Hendeklerin kazılıp, vatandaşın tehdit edildiği, teröristlerin ise eli kolunu sallayarak dolaştığı dönemde, korgeneralinden tümgeneraline, vali yardımcısından kaymakamına kadar FETÖ’cü çıkması; PKK’nın çukur stratejisinin FETÖ darbesine zemin oluşturmak için yürütüldüğünü ortaya koydu.

İhanetleri ifşa oldu

Peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır’ı gerçek kimliğinden uzaklaştırıp kaosun merkezi olarak adlandıran ihanet odakları bugün ise hesap veriyor. Terör örgütü PKK’nın yıllarca kan ve gözyaşına boğduğu, kayyım yönetimiyle ise son zamanların en parlak dönemini yaşayan Diyarbakır’ı sinsi emellerine alet etmek isteyen tutuklu FETÖ’cüler şu şekilde:

“Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, Mimar Sinan Batmaz ve Remzi Kattaş

Hani Kaymakamı Tahir İğde, Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Recep Güven, Diyarbakır eski Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çetin ve Dicle Üniversitesi eski Rektörü Jale Saraç (Rektör, 2 yıl sonra adli kontrolle tahliye edildi.)

Diyarbakır 7’nci Kolordu eski Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz, Diyarbakır 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi eski Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü eski Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi eski Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan, İl Jandarma eski Komutan Albay Hasan Ceyhun Keleş.”

Diyarbakır’ın Lice ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki, konumu nedeniyle bölgenin en kritik karakollarından biri olarak bilinen ve PKK terör örgütünün saldırılarılarının hedefi olan Duru Jandarma Karakolu’nun eski komutanı, Üsteğmen Ömer Ergün de FETÖ’den tutuklandı. Sık sık terör saldırılarının hedefinde yer alan karakolun jandarma komutanının dahi örgüt mensubu olması durumun vahametini gözler önüne serdi.

Emniyete sızdılar

Vesayetin açtığı çatlaklardan ülkedeki tüm kritik noktalara sızan FETÖ’nün Diyabakır’daki özellikle emniyete yerleştirdiği kripto elemanlar üzerinden faaliyet sürdürdüğü ortaya çıkarıldı. Diyarbakır’da hendek operasyonlarında görev alan, FETÖ irtibatı olduğu gerekçesiyle 524 polis, görevden uzaklaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından FETÖ bağlantılı oldukları gerekçesi görevden uzaklaştırılan 524 polisin içinde 4’üncü sınıf emniyet müdürü ve 4 emniyet amiri de yer aldı.