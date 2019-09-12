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Hendek’te okul kantinlerine denetim

Hendek Belediyesi zabıta ekipleri Hendek’te bulunan okul kantinlerinde ürün, fiyat, hijyen ve ruhsat denetimi yaptı.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:56
Hendek’te okul kantinlerine denetim

Hendek Belediyesi zabıta ekipleri Hendek’te bulunan okul kantinlerinde ürün, fiyat, hijyen ve ruhsat denetimi yaptı.


Hendek Belediyesi Zabıta ekipleri 2019- 2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Hendek’teki tüm okul kantinlerini denetleyerek, uyulması gereken kurallar konusunda kantin işletmecisi ve çalışanlarını bilgilendirdi. Zabıta ekipleri, kantin denetimlerinde etiket, fiyat ve ürünleri titizlikle kontrol etti. Denetimlerini tamamlayan ekipler kurallara uydukları için kantin yöneticilerine teşekkür ederek denetimlerin sık sık yapılacağını belirtti.


Hendek Belediyesi’nden yapılan açıklamada, okulların açılmasıyla birlikte okul kantinlerindeki denetimlerin sık sık yapılacağı belirtildi.Açıklamada, “Öğrencilerimizin sağlığı adına gıda hazırlanan alanlar, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangın söndürme cihazları, fiyat, kılık kıyafet ve depolama koşulları denetlendi. Öğrencilerimizin sağlığı her şeyin üzerindedir. Bu denetimler periyodik olarak devam edecek” denildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:56
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