Hendek’te kesimhaneler denetlendi

Hendek Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Hendek Belediyesi Zabıta ekipleri, Belediye Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hendek Müftülüğü tarafından bayram öncesinde kurban kesimhaneleri titizlikle denetlendi. Vatandaşlar İslami kurallara uygun ve hijyenik ortamda kurbanlarını gönül rahatlığı ile kestirebilecek.

Kurban Bayramında toplu kesim yapılacak olan kesimhaneler belirlendi. Belediye zabıta ekipleri, Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplu kesim yapılacak kesimhanelerde incelemelerde bulunarak, gerekli tedbirlerin alınması konusunda kesimhane sahiplerini bilgilendirdi. Kesimhanelerde hijyenik kurallar, kesim yapılacak alan ve atıkların atılacağı yerlere kadar titizlikle inceleme yapıldı.

Belediye mezbahanesinde kesim olacak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Belediye Mezbahanesinde ve toplu kesimhanelerinde bir imam bulunup İslami kurallara uygun olarak kesim yapılacak. Herhangi bir sorun yaşanması ihtimaline karşı nöbetçi veteriner hekim ve belediye zabıta ekiplerine ulaşılabilecek. İlçedeki mezbahana ve canlı hayvan pazarındaki kesimhane başta olmak üzere 30 kesimhane de kurban kesimi yapılması kararı alındı. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, vatandaşların gönül rahatlığı ile kurbanlarını kesimhanelerde kestirebileceklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın kesim yerlerinde kurban ibadetini usulüne uygun şekilde yerine getirebilmesi için Kurban Denetim Komisyonu olarak her türlü tedbiri aldık, denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda kasaplarımız ve vatandaşlarımız da oldukça duyarlı davranıyorlar. Belediyemiz bayram boyunca açık olacak, vatandaşlarımız 444 54 03 No’lu telefonu arayarak yardım alabilecekler. Buradan tüm yetiştiricilerimize bol kazançlar diliyorum, yaklaşan kurban bayramının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Allah kestikleri kurbanları kabul etsin” dedi.