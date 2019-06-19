Hendek’te ilaçlama çalışmaları hızla devam ediyor

Hendek Belediyesi ekipleri, mahallelerde 3 ayrı ekiple sinek ve haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması başlattı.

Hendek Belediyesi, insan sağlığını etkileyen sivrisinek ve haşerelere karşı başlattığı mücadele çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ekipler dere yatakları gibi sulak yerlerde larva mücadelesini tamamlarken,hava sıcaklıklarına paralel artan sivrisineklere karşı ilçenin her mahallesinde akşam saatlerinde ilaçlama yapılıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, “Ekiplerimiz foseptikler, su birikintileri, ahırlar, açık kanallar gibi sivrisineklerin, karasinek larvalarının yaşadığı tespit edilen bölgelerde ilaçlama yapıyor. İlaçlama alanında eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını almış personeller, veteriner hekim kontrolünde ve Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı biyosidal ürünlerle yapılan ilaçlama çalışmaları Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Gerek duyulması halinde ise ekip sayımız arttırılacak” denildi.