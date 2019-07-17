Hendekspor yönetimi ve teknik heyeti bir araya geldi

Hendekspor yönetimi ve teknik heyeti önceki akşam kulübün vizyonu ve yeniden yapılandırılması başta olmak üzere birçok konuyu görüşmek için bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongreyle göreve gelen Hendekspor Başkanı Adil Karabulut, kulüp yönetimi, Hendekspor Teknik Direktörü Sami Bağdatlı önceki akşam Hendek Belediyesi meclis toplantı salonunda 2019-2020 yılı Hedef ve Planlama toplantısında bir araya geldi. Hendekspor’un geleceğinin sağlam temeller üzerine atılması adına düzenlenen toplantıya Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’da katıldı. Buluşmada kulübün vizyonu, yeniden yapılandırılması, yerel öz kaynaklardan yararlanılması, yerel sporculara destek verilmesi, alt yapı ve tesisleşme konuları ele alındı. Kondisyoner Osman Başer, Kaleci antrenörü Mustafa Yılmaz ve Yardımcısı Antrenör Mustafa Levent’inde yer aldığı toplantıda,takımın yeni patronu Bağdatlı, takımın yapısı ve planlamasıyla ilgili Babaoğlu ve kulüp yönetimine sunum yaptı.

Toplantıyı değerlendiren Bağdatlı, “Hendeksporumuz ile planlamalarımızı paylaştık. Eksikliklerimizi biliyoruz. Hendekspor’da önceliğimiz Hendekli gençler. Hendekli gençlerin tribünde değil, sahada olmalarını istiyoruz. Bizlere bu süreçte desteklerini esirgemeyen Hendek Belediye Başkanımız Turgut Babaoğlu’na, Kulüp Başkanımız Adil Karabulut’a, yönetimine ve Hendek halkına teşekkür ederim” dedi.

Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerini sunan Hendekspor Başkanı Adil Karabulut, “Bizlerden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Turgut Babaoğlu ve Hendek halkına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güçlü, iddialı ve başarılarıyla adından daha sık söz ettiren bir takım kurmak istiyoruz. Geleceğe, alt yapıya, tesisleşmeye çok büyük önem veriyoruz. Sami hocamıza ve teknik ekibine güveniyoruz. Transfer çalışmaları için Futbol Sorumlumuz Metin Genç’e yetki verildi. İyi bir planla, donanımlı bir ekiple yola çıktık. Gayemiz, hedefimiz, amacımız Hendekspor’un başarısı. Zirveye oynayan ve başarılı olan bir Hendekspor için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Kulüp Başkanı Adil Karabulut ve yönetimi başta olmak üzere takımın teknik ekibine sonuna kadar güvendiğini dile getiren Başkan Babaoğlu, “Kulüp Başkanımız Adil Karabulut ve yönetimi başta olmak üzere takımın teknik patronu Sami Bağdatlı hocamıza, teknik ekibine sonuna kadar güveniyorum. Eksiklerin giderilmesi noktasında yönetimin, hocamızın ve teknik ekibin ciddi görüşleri ve çalışmaları oluyor. Tüm ekip canla başla çalışıyor. Hendeklilerin sevinç ve gurur kaynağı olan Hendekspor’umuz için gece gündüz, her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu bende bir kez daha ifade ediyorum. Hendekspor bu şehrin markasıdır. Ve bu takımın başarısı için herkese büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Ben inanıyorum ki bu kulüp Hendek’in tüm dinamiklerinin destekleriyle daha da başarılı olacaktır. Hendekspor bundan sonrada güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Hendekspor taraftarından, malzemecisine kadar büyük bir camiadır” ifadelerine yer verdi.