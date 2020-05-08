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Aktüel

Hendek Belediyesi çalışanlarına promosyon morali

Hendek Belediyesi çalışanlarını yakından ilgilendiren aylık maaş ödeme ve banka promosyon ihalesini gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:19:26 -
Hendek Belediyesi çalışanlarına promosyon morali

Hendek Belediyesi çalışanlarını yakından ilgilendiren aylık maaş ödeme ve banka promosyon ihalesini gerçekleştirdi.


Çalışanlarının haklarını iyileştirmek için proje üretmeye devam eden Hendek Belediyesi, Başkan Turgut Babaoğlu’nun talimatı üzerine bankaların katılımıyla maaş ödeme ve promosyon ihalesini gerçekleştirdi. Banka yetkilileri 420 belediye personelinin maaş ödemelerinin kendi bankalarına yatırılması için Hendek Belediyesine tekliflerini sundu. İhalenin ardından en yüksek teklif veren şube ile 4 yıllık sözleşme imzalanırken, 3 bin 523 liralık promosyon bedeli memur, sözleşmeli memur, işçi ve TÜRKAY çalışanlarının banka hesaplarına yatırıldı. Anlaşmanın ardından açıklama yapan Başkan Babaoğlu, “İhale bedeli hiçbir personelimize ayrım yapmadan, eşit ve adil bir şekilde kuruşu kuruşuna çalışanlarımızın hesaplarına yatırıldı. Anlaşmanın personellerimize ve ailelerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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