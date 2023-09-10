Hemzemin geçitte sıkıştı faciadan kıl payı kurtuldu
Bariyerlerin kapanmasıyla hemzemin geçitte kalan taksi, trenle çarpışmaktan "kıl payı" kurtuldu
Kars-Akyaka arasında bölgesel sefer yapan raybüs, bariyerlerin kapanmasıyla hemzemin geçitte kalan ticari taksiye çarpmamak için son anda durabildi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 36 T 0298 plakalı ticari taksi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada bariyerlerin kapanmasıyla rayların üzerinde kaldı.
Ticari taksiye çarpmamak için frene asılan makinist, taksiye çarpmasına ramak kala durabildi.
Taksinin yeterli alanı sağlayacak şekilde ilerlemesiyle tren, geçişini tamamladı ve güvenlik bariyerleri açıldı.
Olay, makinistin dikkati sayesinde kaza yaşanmadan atlatıldı.