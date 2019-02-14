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Hemzemin geçitte kaza! Bisikletiyle raylardan geçerken...

Osmaniye’nin Toprakkale içesinde hemzemin geçitten bisikletiyle geçerken yolcu treninin çarptığı genç ağır yaralandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 06:22
Hemzemin geçitte kaza! Bisikletiyle raylardan geçerken...

Osmaniye'de üzücü bir olay meydana geldi. 

Edinilen bilgiye gere, Toprakkale İlçesi Dağıstan Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Bisikletiyle raylar üzerinden geçmek isteyen Musa Akar'a (16), Mersin- İslahiye seferini yapan yolcu treni çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Musa Akar’ın sağlık durumunun ciddi oldu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 06:22
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