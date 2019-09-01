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"Hemşire Satsneferu" kahramanını arıyor

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Haluk Uygur,Adana’dan kaçırıldıktan sonra New York Metropolitan Müzesi’nde sergilenen 4 bin yıllık ’Hemşire Satsneferu’ heykelinin ait olduğu topraklara dönmesi için başlatılan girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirterek,"Heykeli kaçıran Montgamery ’kahraman’ olarak gösterilmektedir.

01 Eylül 2019 Pazar 10:57
"Hemşire Satsneferu" kahramanını arıyor

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Haluk Uygur,Adana’dan kaçırıldıktan sonra New York Metropolitan Müzesi’nde sergilenen 4 bin yıllık ’Hemşire Satsneferu’ heykelinin ait olduğu topraklara dönmesi için başlatılan girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirterek,"Heykeli kaçıran Montgamery ’kahraman’ olarak gösterilmektedir. Bizde ise onu geri getirebilecek bir kahraman çıkmadı" dedi.


Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Haluk Uygur, 1882 yılında Asar-i Atika Kanunu’nun çıkmasıyla müzenin izni olmadan tarihi eser çıkartmanın yasak hale geldiğini ifade ederek, “Adana’da Tepebağ Ortaokulu olarak bilinen yapı Amerikalı misyonerler tarafından inşa edilirken, bilerek derin bir temel kazılıyor ki Tepebağ’ın toprak altındaki tarihi eserlerine ulaşılsın. Ve Montgomery isimli misyoner rahip bir Roma kalıntısı arasında 35 cm boyunda bazalt bir heykel buluyor. Heykeli bir patates çuvalı içerisinde Mersin’de bekleyen İngiliz gemisine koyarak İngiltere’ye kaçırıyor. British Museum Doğu Dilleri Uzmanı Dr. Samuel Birch, heykelin üzerindeki yazıyı okuyunca 4 bin yıllık olduğunu ve bir hemşireye ait olduğunu çözüyor. Adı da Satsneferu’ymuş. Montgomery, heykeli bir müddet Londra’da sakladıktan sonra New York Metropolitan Müzesi’ne hediye ediyor” dedi.


Şimdi eserin Metropolitan Müzesi’nin Kilikya bölümünün en nadide eseri olarak sergilendiğini söyleyen Uygur, “Biz bu bilgilere 1921 tarihli Metropolitan Müzesi bülteninden ulaştık. Müzenin eserin Adana’dankaçırıldığını açıkça ifade etmesine ve biz Adanalıların heykelimizin gelmesi için Altınoran, belediye işbirliği ile 2010 yılında 10 bin imza toplamamıza rağmen Satsneferu’nun yasal yollardan geri istenmesi mümkün olmadı” diye konuştu.


Belgelerde heykelin Türkiye’den kaçırılış öyküsü anlatıldıktan sonra böyle önemli bir eseri müzeye hediye eden Montgamery’nin bir "kahraman" olarak gösterildiğine dikkat çeken Haluk Uygur, “Bizde ise onu geri getirebilecek bir kahraman çıkmamıştır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:57
  1. sergi
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