Hemşire maaşı ne kadar oldu? Her yıl memur ve emekli maaşlarına ocak ile temmuz aylarında zam yapılıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emekli zam oranı belli oldu. Milyonlarca hemşire 2021 Ocak ayıyla birlikte kaç lira maaş alacaklarını araştırmaya başladı. Hemşire maaşı ne kadar oldu?

Hemşire maaşı ne kadar 2021 | Hemşire maaşı ne kadar oldu?

Aralık 2020'de enflasyon yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Bu rakamlarla birlikte memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 7,36 zam yapılacak.

Açılanan rakamlar göz önünde bulundurulduğunda lisans 5/1 derecesindeki hemşire maaşı 5.868 lira oldu.

Mevcut Maaş Memur maaşı zamlı

4.154 TL 4.459 TL

4.165 TL 4.447 TL

4.360 TL 4.680 TL

4.505 TL 4.836 TL

4.600 TL 4.938 TL

4.809 TL 5.162 TL

5.110 TL 5.486 TL

5.518 TL 5.924 TL

5.870 TL 6.302 TL

6.122 TL 6.572 TL