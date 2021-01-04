  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hemşire maaşı ne kadar 2021 | Hemşire maaşı ne kadar oldu?
Ekonomi

Hemşire maaşı ne kadar 2021 | Hemşire maaşı ne kadar oldu?

Hemşire maaşı zammı | Ocak ayıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yansıyacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Enflasyon farkıyla birlikte hemşire maaşlarına yapılacak olan zam oranı da belli oldu. Peki, hemşire maaşı ne kadar oldu? | Hemşire maaş zammı ne kadar? | Hemşire maaşı zam oranı 2021

Yeniakit Publisher
2021-01-04 12:01:00 -
Hemşire maaşı ne kadar 2021 | Hemşire maaşı ne kadar oldu?

Hemşire maaşı ne kadar oldu? Her yıl memur ve emekli maaşlarına ocak ile temmuz aylarında zam yapılıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emekli zam oranı belli oldu. Milyonlarca hemşire 2021 Ocak ayıyla birlikte kaç lira maaş alacaklarını araştırmaya başladı. Hemşire maaşı ne kadar oldu?

Hemşire maaşı ne kadar 2021 | Hemşire maaşı ne kadar oldu?

Aralık 2020'de enflasyon yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Bu rakamlarla birlikte memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 7,36 zam yapılacak.

Açılanan rakamlar göz önünde bulundurulduğunda lisans 5/1 derecesindeki hemşire maaşı 5.868 lira oldu.

Mevcut Maaş    Memur maaşı zamlı

4.154 TL               4.459 TL

4.165 TL               4.447 TL

4.360 TL               4.680 TL

4.505 TL               4.836 TL

4.600 TL               4.938 TL

4.809 TL               5.162 TL

5.110 TL               5.486 TL

5.518 TL               5.924 TL

5.870 TL               6.302 TL

6.122 TL               6.572 TL

Polis maaşı ne kadar oldu? | 2021 polis maaşı
Polis maaşı ne kadar oldu? | 2021 polis maaşı

Ekonomi

Polis maaşı ne kadar oldu? | 2021 polis maaşı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili vekilden skandal
Siyaset

İYİ Partili vekilden skandal "Evlat Nöbeti" çıkışı

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin eylemine devlet yetkililerinin katılmasını doğru bulmadığını söyle..
Sözcü kafasından tehdit ve geri vites bir arada! Şaban önce 'sıkar' dedi, sonra kıvırdı
Gündem

Sözcü kafasından tehdit ve geri vites bir arada! Şaban önce 'sıkar' dedi, sonra kıvırdı

CHP’nin yayın organı Halk TV’nin eski yöneticisi Şaban Sevinç, Sözcü’nün Ayasofya’nın açılmasını ‘felaket’ olarak nitelendirdiği skandal ma..
Tek er tarafından kullanılan KARAOK’un menzili 2,5 katına çıktı
Teknoloji

Tek er tarafından kullanılan KARAOK’un menzili 2,5 katına çıktı

Tek er tarafından kullanılan kısa menzilli at-unut tipi tanksavar silahı KARAOK'un menzili 2500 metreye kadar çıkartıldı.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay