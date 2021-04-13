Hemşire, Ebe ve Sağlık Teknikeri alınacak
Mersin Üniversitesi, üniversite Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 21 kişilik açık pozisyonuna sözleşmeli personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1 (bir) numaralı online başvuru formunu doldurmaları zorunludur.
Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.
Adayların KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi olması gerekmektedir. Ayrıca adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan sigortalı hizmet dökümünün istenilen evraklara eklenmesi gerekmektedir.
İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen müracaat esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
İstenilen Belgeler:
1- Online Başvuru Formu (Sadece Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)
2- Ön Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz)
3- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi 4- Diploma Fotokopisi
5- Kimlik Fotokopisi
6- Özel Şart Belgesi (varsa) 7- Fotoğraf (1 adet)
8- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
Başvuru Tarihleri:
Başvurular 12.04.2021-26.04.2021 (mesai bitimi) arasında yapılabilecektir.
İletişim:
Adres: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, 33343 Yenişehir/ MERSİN Telefonlar: (0324) 361 00 01 (Dahili: 35030-35031-35032)
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