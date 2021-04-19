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Ekonomi Hemşire alımları | Sözleşmeli sağlık personeli hemşire, ebe, eczacı, röntgen teknisyeni alımı
Ekonomi

Hemşire alımları | Sözleşmeli sağlık personeli hemşire, ebe, eczacı, röntgen teknisyeni alımı

Hemşire alımları iş ilanı, üniversitelerin hemşire bölümlerinden mezun olanlarca araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hemşire alımları şuan için yapılmamakta ancak üniversite hastaneleri çok sayıda sözleşmeli hemşire alımı yapmakta. Hemşire alımı yapan üniversiteler arasında Kafkas Üniversitesi de var. Kafkas Üniversitesi 2020 KPSS puanına göre, 43 sözleşmeli hemşire alımı yapıyor. Kafkas Üniversitesi hemşire alımlarının yanında sözleşmeli sağlık personeli alımını gerçekleştireceği duyurdu. Peki hemşire alımları ne zaman? Kafkas Üniversitesi sözleşmeli hemşire alımı şartları neler? Hemşire alımları başvurusu ne zaman nereden yapılacak? İşte Kafkas Üniversitesi hemşire, ebe, eczası, röntgen teknisyeni alımı detayları.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 17:01:00 - 2021-04-19 17:01:57
Hemşire alımları | Sözleşmeli sağlık personeli hemşire, ebe, eczacı, röntgen teknisyeni alımı

Sözleşmeli sağlık personel alımları haberi. Kafkas Üniversitesi sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu 20 sözleşmeli, hemşire lisans mezunu 23 sözleşmeli hemşire alımı yapıyor. Kafkas Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları 19 Nisan 3 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kafkas Üniversitesi hemşire alımı şartları neler?

Kafkas Üniversitesi hemşire alımı başvuru şartları nelerdir?

A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

C- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Eczacı pozisyonu hariç).

hemşire alımı

Kafkas Üniversitesi sağlık personel alım ilan detayları için tıklayın

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