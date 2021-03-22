Hemşire alımları iş ilanı | Sözleşmeli sağlık personel alım başvurusu

Kamu personel alımları ilanları milyonlar tarafından merak ediliyor. Kamu alımı iş ilanına göre hemşire alımı hastaneler tarafından yapılmakta. Pamukkale Üniversitesi KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli Sağlık Personel alımı yapıyor. Alımlar 8 farklı kadroda yapılacak olup, lanın başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağına dar tüm detaylar haberimizde.

Hemşire alım ilanları. Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, “hemşire” unvanına başvuru yapamaz. Avukat unvanına başvuranlardan Hukuk fakültelerine denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş ve eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneğini sisteme yüklemeleri zorunludur.

Sözleşmeli sağlık personel alımı şartları neler?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı Kanun’unun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

Sözleşmeli sağlık personel alım başvuruları ne zaman?

Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli sağlık personel alımı için başvurular 22 Mart 5 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Başvurular Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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