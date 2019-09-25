Hemşire alımı! Sağlık personeli sözleşmeli hemşire alım başvurusu

Hemşire alımı Son dakika! Sağlık personeli alımları en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 4B sözleşmeli personel alımı yapmakta. Hemşire alımı ilanına göre, Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa rektörlüğüne hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. 2018 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puanı ile sağlık personeli sözleşmeli hemşire alımı yapacak.

Hemşire alımı son dakika! İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 4B sözleşmeli hemşire alımı ilanı detayları şu şekilde: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli hemşire alımı başvuru şartları neler?

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

4- Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. 2018 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa hemşire alımı başvuru tarihi ve başvurular nasıl yapılacak?

Adayların, ilanın Resmi Gazete de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr adresindeki Başvuru Formunu ve Başvuru Dilekçesini eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Hemşire alımı başvurusu için istenen belgeler neler?

- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)

- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul Edilecektir.)

- 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.