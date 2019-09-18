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Hemogram kan testi nedir? Hemoglobin değeri ne olmalı?

Hemogram kan testi ne için yapılır? Hemogram kan testinde hangi hastalıklar çıkar, hemegram kan testi değerleri nedir? soruları hastalanıp hastaneye giden vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Çağımızın vebası olarak kabul edilen kanser vakaları başta olmak üzere pek çok hastalığı tespit etmek için hemogram testine başvurulmakta. Kısacası Hemogram, tam kan sayımı demektir. Peki Hemoglobin değeri ne olmalı? Hemoglobin yüksekliği ve düşüklüğü nedir? Hemogram kan değerleri kaç olmalı?

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:54
Hemogram kan testi nedir? Hemoglobin değeri ne olmalı?

Hemogram kan testi ne için yapılır? Hemogram kan testinde hangi hastalıklar çıkar, hemegram kan testi değerleri nedir? soruları hastalanıp hastaneye giden vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Çağımızın vebası olarak kabul edilen kanser vakaları başta olmak üzere pek çok hastalığı tespit etmek için hemogram testine başvurulmakta. Kısacası Hemogram, tam kan sayımı demektir.

Hemogram testi ile, kansızlık olup olmadığını anlayabiliriz. Hatta, kansızlığın ne tür bir kansızlık olduğunu da büyük oranda öngörebiliriz. Lösemilerin (kan kanseri) çoğunluğunu, bir hemogram testi ile kabaca tahmin edebiliriz. Hemogram raporundaki eozinofil artışı ile, kişide allerjik bir durum olduğunu tahmin edebiliriz.

Hemogram, kanda yer alan lökosit ( Beyaz küre/ akyuvar) , eritrosit ( kırmızı küre/ alyuvar) , hemoglobin, hematokrit, trombosit gibi kan hücre elemanlarının sayılarını ve oranlarını veren testler bütündür. Genel sağlık durumunuzu belirlemek için; anemi, enfeksiyon, inflamasyon, kanama bozukluğu veya kanser gibi kan hücrelerini etkileyen çeşitli hastalık ve durumları taramak, teşhis etmek veya izlemek için yapılan testtir.

Hemogram testi nasıl yapılır?

Kolunuzdaki bir damardan, parmak ucundan veya topuktan (yeni doğan) kan örneği alınarak yapılır. Hemogram testi için özel bir hazırlık gerekmez. Herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da Hemogram testine girmeden önce altta yatan herhangi bir tıbbi durumunuz veya alerjiniz varsa doktorunuzu bilgilendirin. Doktorunuz durumunuza bağlı olarak özel talimatlar verecektir. Alınan kan örneği incelenmek için laboratuvara gönderilir. Bu testi aç ya da tok karnına yaptırabilirsiniz.

Hemogram kan testi değerleri

Erkekler için, desilitrede 13,5 ila 17,5 gram

Kadınlar için, desilitrede 12.0 ila 15.5 gram

Hemogram kan tosti düşük çıkar mı?

Hemogram, hemoglobin düşüklüğü, kişinin hemoglobin seviyesi ölçülürken, yaş ve cinsiyete göre kabul edilen sınırların altında kalmasıdır. Düşük hemoglobin düzeyleri genellikle bir kişinin anemiye sahip olduğunu gösterir. Birkaç çeşit anemi vardır:

Hemogram kan testi yüksek çıkmasının nedenleri neler?

Hemogram yüksekliği, kan tahlilinde kanda ölçülen hemoglobin düzeylerinin kişinin yaş ve cinsiyetine göre kabul edilen sınırların üzerinde olması durumudur. Yüksek hemoglobin seviyeleri nadir görülen kan hastalığı, polisitemi belirtisi olabilir. Vücudun çok fazla alyuvar yapmasına ve kanın normalden daha kalın olmasına neden olur. Bu pıhtılara, kalp krizlerine ve felçlere yol açabilir. Tedavi edilmezse yaşam boyu sürebilen ve ölümcül olabilen ciddi durumdur.

Normal sonuçlardan daha yüksek Hemoglobin seviyeniz normalden daha yüksekse, bunun nedeni aşağıdakilerden biri veya birkaçı olabilir:

– Polisitemi vera (kemik iliğinizin çok fazla kırmızı kan hücresi oluşturduğu bir kan bozukluğu)

– Akciğer hastalığı

– Dehidrasyon

– Yüksek irtifada yaşamak

– Sigara ve tütün kullanımı

– Ateş

– Aşırı kusma

– Aşırı fiziksel egzersiz.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:54
  1. Hemogram kan testi yüksek çıkarsa
  2. Hemoglobin değeri ne olmalı?
  3. Hemoglobin yüksekliği ve düşüklüğü nedir?
  4. Hemogram kan değerleri kaç olmalı?

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