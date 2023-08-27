Hematit taşı nedir, özellikleri ve faydaları nelerdir? Gizemli taşı duyan, gören satın alıyor! Kırmızı, siyah, metalik

Hematit Taşı Nedir, Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

HEMATİT TAŞI’NIN ANLAMI VE ÖZELLİKLERİ

Hematit, kayalarda ve topraklarda yaygın olarak kullanılan bir demir oksittir. Kaynaklarda kan taşı olarak da bilinir. Bu nedenle rengi daha çok kırmızı ve kahverengidir. Eski çağlardan günümüze kadar birçok alanda değerlendirilen Hematit Taşı nitelik bakımından zengin bir taş olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle birçok farklı doğal taş gibi çeşitli aksesuarlarda yerini alsa da pigment olarak kullanılmasıyla da diğer doğal taşlardan ayrılmaktadır. Hematit Taşı aynı zamanda çelik üretiminde kullanılan temel mineraldir.

HEMATİT TAŞI’NIN BİLİNEN FAYDALARI

Hematit Taşı, insanlar üzerindeki statik yükün nötrlenmesi ve azaltılması yönünde onarıcı özelliğe sahip değerli bir taştır. Adının aynı zamanda Kan Taşı olarak bilinmesinin bir diğer nedeni kan ile ilgili yaşanabilecek rahatsızlıklarda da kullanılmasından kaynaklanır. Bunun yanında iç organlar üzerinde olumlu bir frekans sağlar. Bel soğukluğa iyi gelmesi, saçları gürleştirmesi ve hafızayı güçlendirmesi bakımından da çok fazla tercih edilmektedir.

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Özellikleri

Sertlik: 5-6

Özgül Ağırlık: 4,9 – 5,3

Renk: Gri, Siyah, Kırmızı – Metalik

Çıkarıldığı Yerler: Brezilya, Kanada, G. Amerika, Çin, İngiltere, Almanya

ANI YÜZÜK’TE HEMATİT TAŞI

Daha çok kan rahatsızlıkları nedeniyle tercih edilmesi ve istatistiklere göre Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde kan basıncı ve damar yolları hastalıklarında erkeklerin ön planda olması durumu, Anı Yüzük’ün bu taşı özellikle erkek yüzüklerinde ağırlıklı olarak kullanmasına sebep olmuştur. binlerce dolara satıldı. Üstelik taş sahibi olanlar tekrar satın alıyor. Hematit Taşı yukarıda bahsettiğimiz diğer birçok hastalığın da şifa kaynağı olarak alıcısına sunulmaktadır.