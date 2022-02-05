"Hem vallahi hem billahi" dedi! Kavala hapisten çıkacakmış

Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, "Soros artığı" Osman Kavala'nın hapisten çıkacağını ileri sürerek, bu iddiası için "yemin billah" etti. İşte "Müneccim misin be kadın" dedirten o yazı:

"Kavala özgürlüğüne kavuşacak!..

Hem vallahi hem billahi..

“Reis’in inadı varken zor kavuşur” diyeceksiniz. Zat-ı şahanelerinin meşhur inadını biliriz elbette.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Türkiye’nin Kavala kararını uygulama yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğinin incelenmesi için dosyanın yeniden AİHM’ye havale edilmesi kararı üzerine pek Sayın Reisimizin “Bizim mahkeme kararlarımızı tanımayanı biz de tanımayız” açıklaması orta yerde dururken “Kavala özgürlüğüne kavuşacak” dememiz hayli uçuk gibi durabilir.

Ama değil. (...)"