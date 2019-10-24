Akit Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği elektronik sigara, hem sağlığımızı hem cebimizi tehdit ediyor. Yasal olmayan yollarda ülkeye sokulan elektronik ve paket sigaradaki vergi kaybı milyarlarca lirayı buluyor. Gümrüklerde ticari eşya yakalamalarında miktar bazında en dikkat çekici ürünlerin başında, insan sağlığına büyük tehdit oluşturan sigara ve tütün mamulleri geliyor. Eylül sonu itibariyle yaklaşık 9 milyon paket TAPDK bandrolü bulunmayan sigara gümrük muhafaza ekiplerince ele geçirildi. Bu sayede ülkemizde kullanılan kaçak sigara oranı tarihte ilk defa yüzde 2’nin altına indi ve milyarlarca liralık vergi kaybı önlendi.

7 milyon liralık elektronik sigara yakalandı

Son günlerde tüketimi artan elektronik sigaraya ilişkin olarak kamuoyunda sigara kadar zararlı olmadığına yönelik yanlış bir algı oluşturulurken tüketimi de özendiriliyor. Elektronik sigaraya karşı olan talep de kaçakçıların ekmeğine yağ sürüyor. 9 aylık süreçte gümrüklerde 7 milyon lirayı aşan 76 bin 711 elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi. Elektronik sigara ve tütün mamulü kaçakçılığı, bütçeyi de etkiliyor. Bu yılın başında bütçe hazırlanırken sigara üzerinden alınan özel tüketim vergisinden 45.6 milyar liralık gelir gelebileceği hesaplanmıştı. Yıl içindeki vergi oranlarındaki artışın etkisiyle sigara üzerinden alınan vergilerin yıl sonunda 51 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. 2020 yılında da sigara üzerinden alınan verginin yüzde 27 artışla 64.8 milyar liraya çıkacağı öngörüldü.