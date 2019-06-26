Hem pratik hem lezzetli: Zencefilli kurabiye

Çocuklarımız her zaman aynı şeyleri yemekten hoşlanmaz. Bu nedenle çocukların birçoğu zaman zaman anne lezzetlerini ellerinin tersiyle iter. Böyle zamanlarda çocuklarınızın paket ürünlere yönelmesini istemiyorsanız; yeni tarifleri denemeye açık olmalısınız. İşte, böyle anlarda imdadınıza yetişecek şahane bir zencefilli kurabiye tarifimiz var.

Son derece faydalı

Zencefil bağışıklık sistemini güçlendirmekten, kalp sağlığına kadar birçok konuda insan bedeni için son derece faydalıdır. Bu tip baharatları çocuklara yedirebilmek için işin içine biraz eğlence katmak gerekiyor. Bu kurabiye bunu vaat ediyor. Hem lezzetli hem de pratik olan bu kurabiyeyi çocuklarınızla birlikte hazırlayarak evlatlarınızda aynı zamanda kaliteli vakit geçirmiş olursunuz.

Zencefilli kurabiye tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı un

200 gram margarin

2 çay kaşığı kabartma tozu

2 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı tarçın

Çay kaşığının ucuyla tuz

1 su bardağı esmer şeker

1 adet yumurta

Çeyrek bardak pekmez

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı portakal suyu

Un, kabartma tozu, vanilya, zencefil, tarçın ve tuzu bir kasede karıştırın.

Başka bir kasede oda sıcaklığındaki margarin ile şekeri güzelce çırpın.

Şeker eriyince karışıma pekmez, yumurta, portakal suyunu ekleyip karıştırın.

Ardından kuru malzemeleri de yumurtalı karışıma ilave edin.

Hamuru güzelce yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve şekillendirip yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.

180 derecelik fırında yaklaşık 10 dakika kurabiyelerinizi pişirin.

Fırından fırına fark edebileceği için kurabiyeleriniz kızarınca pişirme işlemine nokta koyun.

Kurabiyeleri tamamen soğumadan tepsiden almayın.

Kurabiye sıcakken çok hızlı dağılacağı için bu hususa dikkat etmelisiniz.

Şimdiden afiyet olsun.