Hem pratik hem lezzetli: Zencefilli kurabiye
Çocuklarınızın paket ürünleri elinin tersiyle itmesine yardımcı olacak bir tarifimiz var. Mis gibi kokusuyla bütün evi donatacak olan zencefilli kurabiye bundan sonra çocuklarınızın ara öğünlerine mutlaka bir bardak süte eşlik edecektir.26 Haziran 2019 Çarşamba 12:52
Çocuklarımız her zaman aynı şeyleri yemekten hoşlanmaz. Bu nedenle çocukların birçoğu zaman zaman anne lezzetlerini ellerinin tersiyle iter. Böyle zamanlarda çocuklarınızın paket ürünlere yönelmesini istemiyorsanız; yeni tarifleri denemeye açık olmalısınız. İşte, böyle anlarda imdadınıza yetişecek şahane bir zencefilli kurabiye tarifimiz var.
Son derece faydalı
Zencefil bağışıklık sistemini güçlendirmekten, kalp sağlığına kadar birçok konuda insan bedeni için son derece faydalıdır. Bu tip baharatları çocuklara yedirebilmek için işin içine biraz eğlence katmak gerekiyor. Bu kurabiye bunu vaat ediyor. Hem lezzetli hem de pratik olan bu kurabiyeyi çocuklarınızla birlikte hazırlayarak evlatlarınızda aynı zamanda kaliteli vakit geçirmiş olursunuz.
Zencefilli kurabiye tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı un
- 200 gram margarin
- 2 çay kaşığı kabartma tozu
- 2 çay kaşığı toz zencefil
- 1 çay kaşığı tarçın
- Çay kaşığının ucuyla tuz
- 1 su bardağı esmer şeker
- 1 adet yumurta
- Çeyrek bardak pekmez
- 1 paket vanilya
- 2 yemek kaşığı portakal suyu
Un, kabartma tozu, vanilya, zencefil, tarçın ve tuzu bir kasede karıştırın.
Başka bir kasede oda sıcaklığındaki margarin ile şekeri güzelce çırpın.
Şeker eriyince karışıma pekmez, yumurta, portakal suyunu ekleyip karıştırın.
Ardından kuru malzemeleri de yumurtalı karışıma ilave edin.
Hamuru güzelce yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve şekillendirip yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.
180 derecelik fırında yaklaşık 10 dakika kurabiyelerinizi pişirin.
Fırından fırına fark edebileceği için kurabiyeleriniz kızarınca pişirme işlemine nokta koyun.
Kurabiyeleri tamamen soğumadan tepsiden almayın.
Kurabiye sıcakken çok hızlı dağılacağı için bu hususa dikkat etmelisiniz.
Şimdiden afiyet olsun.
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