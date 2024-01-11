Hem pratik hem lezzetli! Tam kıvamında kıyır kıyır kandil simidi tarifi

Üç ayların habercisi Regaip kandili 11 Ocak Perşembe idrak edilecek. Bu hayırlı gecede bolca imadet etmek, hasta ziyaretinde bulunmak, aile büyükleriyle görüşmek ve ikramlıklar dağıtmak tavsiye edilir. Özellikle de çocukların bu mübarek geceleri heyecanla beklemeleri adına komşulara, eşe dosta hediye ya da ikram dağıtması tavsiye edilir. Bu mübarek günde hazır almak yerine kolları sıvayıp mutfağa geçenler ise 'kandil simidi nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, tam kıvamında kandil simidi tarifi...

Kandil simidi tarifi

Malzemeler:

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 adet yumurta (Beyazı dışı için kullanılacak)

1 yemek kaşığı sirke

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3 yemek kaşığı yoğurt

5 yemek kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı mahlep

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Susam

Yapılışı:

Yoğurma kabının içerisine yumurta sarısı, yoğurt, sıvıyağ ve tereyağı iyice karıştırılır.

Ardından karışıma sirke, tuz, şeker ilave edilir.

Kabartma tozu ve mahlep elenerek karışıma eklenir.

Sonra ise elenmiş un azar azar ilave edilir.

Hamurdan küçük parçalar koparıp halka şekli verdiğiniz simitleri önce yumurta akına ardından susama batırıp tepsiye yerleştirilir.

Simitlerinizi 180 derecede üzerleri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.