Hem özel SMA hastanesi hem de özel SMA yerli ilaç geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da hücre ve gen terapilerinin uygulanacağı özel bir hastane kurulacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da hücre ve gen terapilerinin uygulanacağı bir hastane kurulacağını, burada hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların da üretileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

SMA hastalığı konusunda son derece hassas olduklarını söyleyen Koca, "Bu hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammülümüz yok. SMA Bilim Kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

Hasta grupları belirlendi

SMA Bilim Kurulu'nun gen terapisinin kimlere uygulanabileceğini, hangi hasta grubunda kullanılabileceğini belirlediğini anlatan Koca, "Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek. Ayrıca bu konuda önemli bir gelişme var. Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da yeni bir hastane kuruyoruz. Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak. Hastane ile aynı kampüste bir de hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek tesis bulunacak. Böylelikle ilacı kendimiz üretip tedaviyi de kendimiz uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

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10 bin kişiye bir diş hekimi

Sağlık Bakanı, üç ilde pilot uygulama ile sürdürülen Aile Diş Hekimi Uygulaması'na da Türkiye genelinde geçileceğini hatırlattı.

Koca, "Yaklaşık 10 bin kişiye bir aile diş hekimi olacak şekilde planladık. Yaklaşık 8 ila 10 bin arası aile diş hekimi bu projede görev alacak. Bu alanda halihazırda görev yapan diş hekimlerimize ilaveten yeni alımlar da yaparak bu sayıyı tamamlamayı hedefl iyoruz" dedi.