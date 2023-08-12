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Gündem Hem Öcalan seviciliği yap hem itiraz et!
Gündem

Hem Öcalan seviciliği yap hem itiraz et!

Yeniakit Publisher
2023-08-12 03:10:00 -
Hem Öcalan seviciliği yap hem itiraz et!

Tele 1 canlı yayınında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı övücü ifadeler kullanan Merdan Yanardağ'ın tutukluluk itirazı 3. defa reddedildi.

Merdan Yanardağ, "4 Soru 4 Yanıt" programında teröristbaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ı övücü ifadeler kullanınca "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 27 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Yanardağ için bir kez daha tutukluluk incelemesi yaptı.

Mahkeme, Yanardağ'ın tahliye talebini yine reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kararda ayrıca adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı belirtilerek kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin olduğu belirtildi.

4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak!

Yanardağ'ın tahliye talepleri, 5 Temmuz ve 31 Temmuz'da da reddedilmişti. Tutukluluğu 8 Eylül’de yeniden değerlendirilecek olan Yanardağ, 4 Ekim’de de hakim karşısına çıkacak.
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