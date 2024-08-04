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Eğitim Hem mezun oldular hem meslek öğrendiler
Eğitim

Hem mezun oldular hem meslek öğrendiler

Yeniakit Publisher
2024-08-04 16:21:00 -
Hem mezun oldular hem meslek öğrendiler

Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programı ile haftanın 1 günü okulda, 4 günü işletmede eğitim görerek meslek edinen 52 öğrenci diplomalarını aldı.

Öğrencilere ilgi ve yetenekleri olduğu meslek alanında çalışıp okuyarak eğitim alma imkanı sunan MESEM programları devam ediyor. Eskişehir’deki lisede de diplomalarını alan 52 öğrenci meslek edinmenin sevincini yaşadı. Mezunlar ve aileleri okulda bir araya gelerek okul müdürü Sırrı Kabadayı ile görüştü. Programdan son derece memnun kaldıklarını belirten öğrenciler ve veliler MESEM’i herkese tavsiye ettiler. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı, “Mezun öğrencilerimizin en az yüzde 90’ı istihdam edilebilirler” dedi.

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