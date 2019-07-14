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Hem lezzetli hem sağlıklı: Kurt üzümlü dondurma

Ev yapımı dondurmaya farklı bir lezzet eklemek istiyorsanız; rengiyle iştah kabartan goji berry bir diğer adıyla kurt üzümü fazlasıyla işe yarayacaktır.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:30
Hem lezzetli hem sağlıklı: Kurt üzümlü dondurma

Goji berry, kurt üzümü bir diğer ismiyle mutluluk meyvesi Çin ve Nepal'de binlerce yıldır şifa için kullanılıyor. Antioksidan yönünden son derece zengin olan goji berry son yıllarda kilo vermek isteyenlerin en sık tercih ettiği gıdalar arasında yer alıyor. Sağlık için son derece faydalı olan bu ürünü ev yapımı dondurmalarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Goji berrynin faydaları nelerdir?

Kırmızı rengiyle iştah kabartan kurt üzümü bağışıklık sistemini güçlendirir.

İçerdiği antioksidanlar nedeniyle goji berry cildinizin yıllara meydan okumasını sağlar.

Şeker oranı bir hayli düşük olan goji berry kilo vermeye yardımcı olur.

İşte, ev yapımı kurt üzümlü / goji berryli dondurma

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı hindistan cevizi sütü
  • Yarım su bardağı goji berry
  • Yarım su bardağı toz haline getirilen goji berry
  • 2 yemek kaşığı bal

Süt, bal ve rondodan geçirdiğiniz goji berryi mikserle güzelce çırpın.

Mutfak robotunuz varsa bu iş biraz daha kolay olabilir.

Kıvam alan karışıma tane goji berryleri ekleyip bir spatula yardımıyla dondurmayı karıştırın.

Karıştırma işleminin ardından dondurmayı saklayacağınız kaba boşaltın.

Dondurma derin dondurucuda en az 8 saat kaldıktan sonra ikram edebilirsiniz.

Goji berry nedir? Kurt üzümü nasıl kullanılır?

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:30
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