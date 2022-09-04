Hem katili savunana konuş, hem de Taranoğlu'nun suçunu Erdoğan'a yık... Tantana yapma Tantan!

Sözde milliyetçi geçinip Türkiye aleyhine hareket eden tüm muhalifleri destekleyen eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Levent Göktaş’ı savunan Saygı Öztürk’e konuştu.

20 yıldır süregelen yalanları sıralayarak muhaliflerin gözünde, “Efsane bakan” algısını devam ettirmeyi başaran Tantan, her zamanki gibi tantana kopardı!..

Kendisi ANAP’tayken aynı partide siyaset yapan Ersin Taranoğlu’nun kardeşi Serkan Taranoğlu hakkında konuşan Tantan, rüşvet iddialarını AK Parti’ye yıkmaya kalkıştı.

Saygı Öztürk’ün Sözcü’deki yazısının ilgili bölümü şöyle:

ANAP döneminin efsane İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, bakanlığı döneminde her türlü yolsuzluğun, usulsüzlüğün üzerine kararlı bir biçimde gitti. İsimleri değişik olaylara karışmış kişilerle bir araya gelmedi. Temiz siyasetle devletin gücünü gösterdi.

Dün, Tantan'a gelişmeleri nasıl gördüğünü sordum. “Bundan sonra AKP'deki çözülmeyi kimse tutamaz. Partinin içi de, dışı da karışık. İstifalar, görevden almalar devam edecektir. Haksız bir biçimde zenginleşenleri şimdiden yargılanma korkusu sardı. Yargılanmaktan da kurtulamazlar” dedi.

Dürüst politikacı, önceki İçişleri Bakanlarından Saadettin Tantan, bunları söylüyorsa bir bildiği vardır.

"Kılçıklık yapma Tantan!.."

Sadettin Tantan’ın sözleri büyük tepkiye neden oldu. Vatandaşlar, “Tantan yapma! Ersan Taranoğlu hem hemşehrin, hem de aynı partinin adamısınız… Ersin Taranoğlu’nun kardeşini anlat! Onun yanlışı varsa Erdoğan’a yıkmaya kalkışma! Katilleri savunan Saygı Öztürk’e konuşup imam hatipli Cumhurbaşkanına kılçıklık yapma! Ayrıca katillere tek kelime etmiyorsun...” yorumlarıyla tepki gösterdi.

Saygı Öztürk'ün yazısı

Tantan'ın konuştuğu Sözcü yazarı Saygı Öztürk, aynı yazıda Hablemitoğlu suikastının zanlısı Levent Göktaş'ı savunur ifadeler kullanıyor. Bir kesim tarafından, "Efsane komutan" olarak lanse edilen Göktaş için, "Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli asker" ifadesini kullanan Öztürk, "Hablemitoğlu ile ne alıp veremedikleri olabilir? Üstelik cemaat bağlantısı olmadığı da biliniyor" dedi.

Öztürk'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

Aradan 20 yıl geçtikten sonra Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltılar, tutuklamalar oldu. Ortaya çıkan isimler şaşırtıcıydı. “Bordo bereliler” olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli askerlerin Hablemitoğlu ile ne alıp veremediği olabilirdi? Üstelik, cinayeti işlediği iddiasıyla tutuklananların cemaat bağlantısı olmadığı da biliniyor.