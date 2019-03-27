“Hem karnım doysun hem de kilo vereyim” diyorsanız aradığınız tarifler burada

Kadınlar için rutin bir alışkanlıktır yaz mevsimi gelmeden önce fazlalıklarından kurtulma çabası… Kış aylarında alınan kilolardan hızlıca kurtulmak isteyen hanımlar hem lezzetli yemekler ister hem de düşük kalori tüketmek. Peki, hem nefis görünen hem de düşük kalorili olan yemekler mevcut mu? İşte, birbirinden leziz 5 diyet yemeği;

Fırında tavuk ve tatlı patates

*2 adet tavuk baget

*Taze kekik

*1 adet tatlı patates

*Arpacık soğan

*1 yemek kaşığı salça

*Tuz

*Karabiber

*1 yemek kaşığı sıvıyağ

*1 çay bardağı su

Baharatlar, salça ve ılık su iyice karıştırıldıktan sonra tavuklar karışıla eklenir. Tüm malzemeler fırın poşetine konur. Tavuğun pişme süresi hem fırınınızın ısına hem de yumuşaklık tercihine göre değişecektir.

Körili nohut

*1 bardak haşlanmış nohut

*1 adet havuç

*3-4 adet çeri domates

*Nane

*Dereotu

*Maydanoz

*Tuz

*Karabiber

*1 su bardağı su

*2 sap taze soğan

Taze soğanları az yağda kavurup içeresine nohut, havuç ve domatesleri ekleyin. Tencereye 1 su bardağı su ekleyin. Baharatları da ekledikten sonra havuçlar yumuşayıncaya kadar yemeğinizi pişirin. Servis sırasında yeşilliklerle tabağınızı süsleyebilirsiniz.

Fesleğenli kabak

*Sıvıyağ

*1 adet kırmızı soğan

*1 buçuk adet yeşil kabak

*3 yumurta

*Yarım demek fesleğen

*Kurutulmuş domates

*Lor peyniri

*Tuz

*Karabiber

Küp küp doğranan soğanlar ve kabaklar tavada iyice sotelenir. Kabaklar yumuşayınca, baharatlarla birlikte çırptığınız yumurta tavaya eklenir. Hemen ardından fesleğenler yumurtayla buluşur. Yumurta pişmek üzereyken tavaya lor peyniri ve kuru domatesler ilave edilir.

Kekikli havuç çorbası

*5 su bardağı su (Tercihe göre tavuk suyu)

*3 adet havuç

*3 adet pırasa

*3 yemek kaşığı limon suyu

*3 çay kaşağı kurutulmuş kekik (ya da 2 dal taze kekik)

*Tuz

*Karabiber

Pırasa ve havucu yağda soteledikten sonra üzerine suyu ve baharatları ekleyip kaynamaya bırakın. Sebzeler iyice yumuşayınca blenderdan geçirip, limon suyunu ilave edin.

Karnabahar dilimleri

*Küçük boy karnabahar

*Tuz

*Karabiber

*1 Yemek kaşığı sıvı yağ

*1 yemek kaşığı domates salçası

*1 yemek kaşığı biber salçası

*Yarım limon

Karnabahar, yağ ve tuz karıştırılır. Ardından 15 dakika fırında pişirilir. Fırından çıkarılan karnabaharların üzerine hazırlanan sos dökülür. Sos için bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası, birkaç damla yağ ve yarım limon iyice çırpılır. Ardından karnabaharlar fırına yeniden sürülür. Yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…