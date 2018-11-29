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"Hem hakemlerle hem de rakiplerimizle mücadele ediyoruz"

Romanya'daki 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde 5-0 öne geçtiği Gürcü rakibine 6-5 mağlup olarak gümüş madalyayla yetinen milli güreşçi Osman Yıldırım, gelecek şampiyonaların hazırlıklarına şimdiden başladı- Milli güreşçi Osman Yıldırım:"Biz güreş ülkesiyiz, ata sporumuz. İsterse bütün takım madalya alsın, final yapsın, şampiyon olunmadığı zaman, İstiklal Marşı okunmadığı zaman üzülen bir camiayız"- "Bu yıl 3 final yaptım bir şampiyonluk geldi, seneye bunun sayısını artırmak istiyorum"

29 Kasım 2018 Perşembe 12:10
"Hem hakemlerle hem de rakiplerimizle mücadele ediyoruz"

KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Romanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde 5-0 öne geçtiği Gürcü rakibine 6-5 mağlup olan milli güreşçi Osman Yıldırım, "Biz güreş ülkesiyiz, ata sporumuz. İsterse bütün takım madalya alsın, final yapsın, şampiyon olunmadığı zaman, İstiklal Marşı okunmadığı zaman üzülen bir camiayız." dedi.

Osman Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımda 130 kiloda ülkesini temsil ettiğini ve bu yıla da çok büyük hedeflerle başladığını söyledi.

Birisi üniversitelerarası diğeri de 23 yaş altı olmak üzere iki dünya şampiyonası bir de Avrupa Şampiyonası'na katıldığını anlatan Osman, üçünde de final yaptığını ancak sadece üniversitelerarasında şampiyon olabildiğini, bunun kendisinde buruk bir sevinç oluşturduğunu, hiçbir zaman ikinciliği düşünmediğini belirtti.


- "Böyle yenilmek benim ağırıma gitti"


Romanya’nın başkenti Bükreş'te 12-18 Kasım'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'na çok iyi hazırlandığını, grekoromen stil 130 kiloda eleme turlarındaki performansını görünce kendisine güven geldiğini ve şampiyon olacağına inandığını belirten milli güreşçi, şöyle devam etti:

"Final maçına çıktığımda bir dakika içinde rakibimi 5-0 yaptım. İlk devreyi de 5-0 kapattım. Güreş 6 dakika. İkinci devrenin ilk dakikasında hakem kararıyla durum 5-1 oldu. İhtar yedim maç 5-3'e geldi. Sonra rakibim benden bir puan aldı. Durum böyleyken bir ihtar daha yedim maç 5-6'ya geldi. Ben mağlup oldum. Maç böyle sonuçlandı. Bu benim çok zoruma gitti. Mücadele ederek yenseydi beni 'eyvallah' diyecektik. Böyle yenilmek benim ağırıma gitti. İlk defa bu kadar ağladığımı biliyorum."


- "Gerekirse hakemi de yeneceğiz"


Osman Yıldırım, şampiyonada haklarının çok yenildiğini ve dünyadaki savaşın, sporda soğuk savaş olarak devam ettiğini öne sürdü.

"Avrupa ya da dünyanın diğer ülkeleri bizi hemen mücadele dışına çıkartmaya çalışıyorlar." diyen Osman, "Ama biz bunları bahane etmeyeceğiz, çalışacağız, gerekirse hakemi de yeneceğiz, rakiplerimizi de yeneceğiz. Biz Türk sporcular olarak hem hakemlerle hem de rakiplerimizle mücadele ediyoruz. Bu konuda son zamanlarda çok sorun yaşıyoruz. İnşallah bunların hepsinin üstesinden geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


- "Şampiyonluk her zaman bizim birincil hedefimiz"


Gelecek yıl da şampiyonaların olduğunu ve bunlara hazırlandığını vurgulayan Osman Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl 3 final yaptım bir şampiyonluk geldi, seneye bunun sayısını artırmak istiyorum. Biz elimizden geleni yapacağız, Bizim camiamızda asla ikinciliğe ve üçüncülüğe sevinilmiyor. Biz güreş ülkesiyiz, ata sporumuz. İsterse bütün takım madalya alsın, final yapsın, şampiyon olunmadığı zaman, İstiklal Marşı okunmadığı zaman üzülen bir camiayız. O yüzden her zaman şampiyonluğu hedefleyen bir camiayız. Şampiyonluk her zaman bizim birincil hedefimiz. Biz asla madalya almaya gitmiyoruz, şampiyon olmaya gidiyoruz, bunun için çalışıyoruz."


Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:10
  1. Güreş
  2. Karabük
  3. Milli Güreşçi Osman Yıldırım

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