Hem hafif hem lezzetli: Taze incir dolması

Yazla vedalaşmaya hazırlandığımız şu günlerde incirler tezgahlarda boy göstermeye başladı. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan incir ölçülü tüketildiğinde bedenimiz için birçok fayda sağlıyor. Tatlı yapısı nedeniyle inciri aynı muz gibi tatlı krizlerinin kurtarıcısı olarak ilan edebilirsiniz. İhtiyacınız olansa biraz incir, biraz kuruyemiş...

Taze incir dolması tarifi

Malzemeler:

10 adet taze incir

Yarım su bardağı ceviz

Nar taneleri

Pekmez

Tarçın

Kakule

Arzuya göre krema ya da dondurma

Öncelikle incirleri temizleyerek işe başlamalısınız.

Malumunuz incir kabuğu son derece hassastır bu nedenle özenli davranmanız önemli.

İncirlerin saplarını kesin ve çarpı işareti şeklinde incirlerin üst kısımlarını kesin.

İncirleri yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.

İncirlerin içerisine bir miktar pekmez ya da bal gezdirin.

Ardından incirleri fırına sürün.

İncirler renk değiştirince fırını kapatın. Fırınınızın ısısına göre 5 ila 10 dakika incirlerin pişmesi yeterli olacaktır.

Fırından çıkardığınız incirlerin ılınmasını bekleyin.

Ardından incirlerin içerisine rondoda çektiğiniz cevizleri paylaştırın.

Soğuyan incirleri nar taneleri ve baharatla süsleyip ikram edebilirsiniz.

Arzu ederseniz bu aşamada incirlerin üzerine krema ya da dondurma ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun.