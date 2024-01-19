Hem gönüllerde hem seçimlerde kazanacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, seçimi önce gönüllerde kazanacaklarını söyledi. İstanbul’da 7 Ocak’ta 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayı ismini paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, Cumhur İttifakı’ndaki ortakları MHP adaylarını destekleyecekleri 7 il dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını ilan etmiş olacaklarını belirtti.

İlçe adayları yarın

Adayların hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları dile getirdi: “Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren, İstanbul’dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız. Hedefimiz, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarla kazanma yanında, muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. 30 Ocak’ta da seçim beyannamesini milletin takdirine sunacağız. Niyetimiz, 20 Şubat’a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek, tüm vaktimizi ve enerjimizi seçim kampanyamıza teksif etmektir.

1994 ruhuyla 2024’e

“1994’te İstanbul’da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halka hizmet yolculuğunu, Türkiye Yüzyılı’na adım atılan 2024’te zirveye çıkarmak istiyoruz. Büyükşehriyle iliyle ilçesiyle beldesiyle ülkemizin her belediyesini, eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı’na yakışır seviyelere getirmenin peşindeyiz. Şehrinin dertleriyle dertlenmeden, ülkesinin hedefleriyle bütünleşmeden, milletinin değerleriyle donanmadan sandığa gözünü diken varsa, AK Parti onun için isabetli bir mecra hiç değildir. Belediyelerde 30 yıldır, hükümette 21 yıldır bu şekilde çalıştık. İnşallah 31 Mart’ta, ‘Türkiye Yüzyılı’nın ilk mahalli idareler seçiminde, belediyeleri yönetme sorumluluğunu yine bu şekilde üstleneceğiz.

Teröristana izin yok

“Bir yanda, 10 yılı aşkın süredir, kaos çıkararak, terörü azdırarak, darbe teşebbüsünde bulunarak, ekonomik tuzaklar kurarak ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin saldırıları kesintisiz sürüyor. Gezi olaylarıyla sokakları karıştırarak hükümeti devirmek istediler. Kararlı duruşumuz karşısında başaramayınca ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. FETÖ’nün 17/25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ülkeyi teslim almak istediler. PKK’yı kullanarak hendeklerle etrafını kazdıkları mahalleleri işgal etmek istediler. Farklı isimler vererek destekledikleri, mensuplarını eğitip donattıkları bölücü örgüte, sınırlarımız boyunca bir teröristan kurdurmak istediler. Sınır ötesi harekatlarımızla bu projeyi bozduğumuz için ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. Bize asla geri adım attıramayacaklar. Bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyecekler. Bizi ve ülkemizi hiçbir şartta teslim alamayacaklar.

Emperyalistin koçbaşı

“Bir tarafta emperyalistler diğer tarafta bunların piyonluğunu yapan siyasi çevreler ile sivil görünümlü beşinci kol unsurları var. Esen rüzgara göre yön değiştiren; hiçbir ilkesi, sabitesi, kırmızı çizgisi olmayan bir kifayetsiz muhterislerle karşı karşıyayız. Samimi bir üzüntüyle ifade etmek isterim ki ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumdadır. CHP’nin, bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için meşruiyet krizi yaşayan DEM’lilerle yaptığı işbirliği, bu kirli oyunun en son sahnesidir.

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DEM, CHP’yi rehin almış

“Kandil uzantılarının ayakları altına kırmızı halılar sererek, sırf onlar rahatsız olmasın diye Türk bayraklarını ve Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak, işbirliklerini aleni hale getirdiler. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partinin tabutuna en son çiviyi, kurultay kürsüsünden bölücülere selam göndererek, bizzat Özgür Efendi çaktı. Bu iki parti, ülkenin ve milletin aleyhine ne varsa birlikte hareket ediyor, lehine ne varsa da birlikte karşı çıkıyor. Teröre ‘terör’, teröriste ‘terörist’ dahi diyemiyor. CHP, DEM tarafından rehin alınmıştır. Son aylarda giderek sıklaşan 28 Şubatvari provokasyonlar da emin olun, aynı oyunun bir parçasıdır. Ama bunlara artık bizim de milletimizin de karnı tok. İşte bunun için diyoruz ki 31 Mart’ta sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız. Aynı zamanda Özgür Efendiyi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz. Terör örgütünün DEM’ini de hak ettiği yalnızlığa iteceğiz.

Tıpış tıpış oy yok

“MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 ilde de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı’nda ayrım asla olmayacak. Hiç kimse, şahsımız dahil hiç kimseye, ‘tıpış tıpış oy vermek’ zorunda değil. Biz, ayrım yapmadan insanımızı ‘velinimet görerek’ kapısını çalmak zorundayız. Önümüzdeki 31 Mart seçimlerine, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yine bu hassasiyetle hazırlanıyoruz. Adaylarımızdan seçim beyannamemize kadar her işimizi milletimizle istişare içinde, milletimizin görüşlerini alarak yürütüyoruz.”

48 şehrin adayları

AK Parti’nin, 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yarışacak belediye başkan adayları tanıtıldı.AK Parti’nin, yerel seçimler için belirlenen 17’si büyükşehir, 48 ildeki belediye başkan adaylarının tanıtımı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ATO Congresium’daki programda yapıldı. Buna göre, yerel seçimlerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü oldu.

17 Büyükşehirin başkan adayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan diğer büyükşehir belediye başkan adayları şöyle: “Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç ve Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas.”

31 ilin başkan adayları

Erdoğan tarafından açıklanan 31 ilin belediye başkan adayları ise şunlar oldu: “Adıyaman Belediye Başkan adayı Ziya Polat, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın, Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer, Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık, Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Bayburt Belediye Başkan adayı Mete Memiş, Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek, Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın, Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen, Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez, Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal, Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün, Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı, Kırşehir Belediye Başkan adayı Osman Arslan, Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat, Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu, Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya, Nevşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Savran, Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir, Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç, Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, Tunceli Belediye Başkan adayı Erkan Eroğlu, Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın, Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse ve Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan.” Erdoğan, adaylarla birlikte kürsüye çıkarak poz verdi.

Turgut Altınok: Ankara hak ettiği hizmeti alacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un ilk mesajı hizmet oldu. Ankara’nın layık olduğu yerde bulunmadığını belirten Altınok, şunları dile getirdi: “Anketlerde her partiye mensup olup ‘Altınok olsun, oy vereceğim’ diyen bütün Ankaralılara teşekkür ediyorum. Çünkü biz bütün Ankara’nın hizmetkarı olacağız. Ankara hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacak. Keçiören, bir gecekondu şehrinden birçok güzelliklerin merkezi haline getirdiğimiz bir şehir oldu. Ankara’ya nice hizmetler, eserler yapacağız, dünya başkenti yapacağız.”