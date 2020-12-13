Hem ehliyetsiz ve alkollü, hem sahte plakalı! Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücüye büyük ceza
Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz, alkollü ve sahte plakalı motosiklet kullanan sürücüye 12 bin 40 lira para cezası kesildiği bildirildi.
Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz, alkollü ve sahte plakalı motosiklet kullanan sürücüye 12 bin 40 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile çeşitli noktalarda denetim gerçekleştirdi.
Kent merkezinde denetim gerçekleştiren polisler, Büyük Bölcek Mahallesi'nde M.Y'nin (16) kullandığı 68 AK 363 plakalı motosikleti durdurdu. Ekipler, M.Y'nin ehliyetsiz ve alkollü, motosikletinin ise tescilsiz ve plakasının sahte olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan M.Y'ye "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, ehliyetsiz, sahte plakalı ve tescilsiz araç kullanmak"tan 12 bin 40 lira ceza uygulandı.
Diğer yandan, denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü kovalamaca sonucu Sanayi Sitesi Fatih Caddesi'nde yakalandı.
Alkollü olduğu belirlenen sürücü Hasan I'ya "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve alkollü araç kullanmak"tan para cezası kesildi.