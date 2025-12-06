Hem düğün öncesi hem düğün sonrası dolandırıyorlardı! Kataloglu evlilik çetesine operasyon

  • İSTANBUL
Denizli’nin Çivril ilçesi merkezli 2 ilde, evlenmek isteyen erkekleri 5 ile 10 bin dolar arasında değişen para karşılığında, katalog üzerinden yabancı uyruklu kadınlarla tanıştırıp, ardından düğünde takılan altınları da alıp kaybolan çeteye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Çivril ilçesinde evlilik vaadiyle dolandırıcılık olayları yaşanması üzerine soruşturma kapsamında çalışma başlattı. JASAT, dolandırıcıların evlenmek isteyen erkeklere yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarının bulunduğu kataloğu gösterip, beğenilen kadınlarla erkekleri buluşturduğunu belirledi. Buluşma sonucu dolandırıcıların, katalogdan beğendiği yabancı uyruklu kadınla evlenmek isteyen erkeklerden, yapılan pazarlığa göre 5 ile 10 bin dolar arasında para aldıkları tespit edildi.

JASAT'ın çalışmasında, yabancı uyruklu kadınların nikah ve düğün törenleri sonrasında takılan altın ve paraları alıp, kaybolduğu tespit edildi. Erkeklerin hem dolandırıcılar hem de evlendikleri kadınlar tarafından dolandırıldığı saptandı.

JASAT, Çivril Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bu yöntemle dolandırıcılık yapan kişilere yönelik Denizli ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 ayrı adresteki toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

