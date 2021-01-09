Hem dövdüler hem soydular! Böyle yakalandılar
Rize'de alacak verecek davası nedeniyle dövüp soydukları şahsı aracın bagajından çıkartıp ilçe merkezine bırakmak isteyen 3 kişi, devriye atan polis ekiplerine yakalandı.
Merkez mahallesinde alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden İlker Kavalcı isimli vatandaşı ormana kaçıran 3 kişi demir borular ile darbetti.
Arabanın bagajından çıkarıp atacakken polis fark etti
Sonrasında aracın bagajına koydukları Kavalcı'yı ilçe merkezinde bırakmak isteyen şahıslar araçtan inerek bagajı açtı. Bagajdan Kavalcı'yı indirdikleri sırada ise devriye otosu ile yoldan geçen polis ekipleri olayı fark ederek hemen müdahale etti.
Tutuklandılar
Kavalcı, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan 3 kişi gözaltına altına alınarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kavalcı'nın Rize Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.