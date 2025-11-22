  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem "Hem DEM ile Sallayıp Hem 'Ben Oynamıyorum' Diyemezsiniz": CHP'ye Zehir Zemberek "İmralı" Tepkisi!
Gündem

"Hem DEM ile Sallayıp Hem 'Ben Oynamıyorum' Diyemezsiniz": CHP'ye Zehir Zemberek "İmralı" Tepkisi!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sosyal medyada gündem olan bir videoda, CHP yönetimine ve Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik "siyasi tutarsızlık" suçlaması damga vurdu. Konuşmacı, CHP'nin geçmişte DEM Parti ile kurduğu seçim ittifaklarını ve sınır ötesi tezkerelere verdiği 'Hayır' oylarını hatırlatarak, bugünkü "İmralı karşıtı" duruşu sert bir dille eleştirdi.

Söz konusu videoda konuşan şahıs, CHP'nin "Terörsüz Türkiye" hedefiyle başlatılan yeni süreçte takındığı tavrı, geçmişteki siyasi hamleleriyle kıyaslayarak "İkiyüzlülük" olarak nitelendirdi. İşte o çarpıcı açıklamadan öne çıkan başlıklar:

 

 

"YPG Sınırımızda Olsun Diyenler Bunlar Değil miydi?"

Eleştirilerin odağında CHP'nin Suriye ve Irak tezkerelerine yönelik tavrı vardı. Konuşmacı, ABD'nin YPG/PYD'yi Türkiye'ye karşı silahlandırdığı dönemde CHP'nin takındığı tutumu şu sözlerle hatırlattı:

"ABD’nin 'YPG’yi eğitiyoruz' dediği yerde; 'Hayır terör örgütü değildir', 'Sınırlarımızda olabilirler', 'Bize mi saldıracaklar' diyen bunlar değil miydi?"

"Seçim Kazanırken İyi, Çözüm Ararken Kötü mü?"

Haberde, CHP'nin yerel ve genel seçimlerde DEM Parti (eski adıyla HDP) ile yaptığı iş birliğine dikkat çekildi. Konuşmacı, CHP yönetiminin oy almak uğruna yaptığı hamleleri tek tek sıraladı:

Kent Uzlaşısı: Büyükşehirlerin DEM Parti desteğiyle kazanılması.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Adaylarına DEM'den gelen %10'luk oy desteği.

Genel Seçimler: Meydanlarda DEM ile birlikte yapılan mitingler.

Kandil Videoları: Seçim döneminde örgüt elebaşlarının CHP lehine yaptığı açıklamalar.

"Demirtaş Ziyareti ve Pervin Chakar Hatırlatması"

Eleştirinin dozunu artıran konuşmacı, CHP'nin "Kürt oylarını konsolide etmek" adına attığı tartışmalı adımları da gündeme getirdi. Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden ve "Kürt devleti kurulmalı" diyen Pervin Chakar'ın elini öpen CHP kurmaylarına şu soruyu yöneltti: "Öcalan'ın heykelini dikeceğim diyen Demirtaş'ın ayağına giderken iyiydi de, şimdi mi kötü oldu?"

 

"Vizyonsuzluk Suçlaması: DEM'i İttifakın Kucağına İtiyorsun"

Konuşmanın finalinde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e doğrudan seslenildi. "Terörsüz Türkiye" projesi söz konusu olduğunda CHP'nin "Ben oynamıyorum, heyete adam vermiyorum" diyerek kenara çekilmesini vizyonsuzluk olarak niteleyen şahıs, sözlerini şu çarpıcı analizle bitirdi:

"İyi de vizyonsuz Özgür..! Bu tavrınla DEM'i Cumhur İttifakı'nın kucağına ittiğinin farkında mısın?"

 

CHP’nin İmralı kararı DEM’i kızdırdı! Tarih nasıl kaçtığınızı yazacak
CHP’nin İmralı kararı DEM’i kızdırdı! Tarih nasıl kaçtığınızı yazacak

Gündem

CHP’nin İmralı kararı DEM’i kızdırdı! Tarih nasıl kaçtığınızı yazacak

Seçim için Kandil’le görüşen CHP, terörsüz Türkiye için İmralı’ya gitmiyor! İttifak sürsün terör bitmesin
Seçim için Kandil’le görüşen CHP, terörsüz Türkiye için İmralı’ya gitmiyor! İttifak sürsün terör bitmesin

Gündem

Seçim için Kandil’le görüşen CHP, terörsüz Türkiye için İmralı’ya gitmiyor! İttifak sürsün terör bitmesin

CHP Lideri Özel ikiyüzlülüğün kitabını yazdı!
CHP Lideri Özel ikiyüzlülüğün kitabını yazdı!

Siyaset

CHP Lideri Özel ikiyüzlülüğün kitabını yazdı!

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hayro

Terörsüz Türkiye oluştuğun da : Meçlisin kalitesi değişecek ! Ahmet Türk gibi bir adama ! Kıçı boklu bir serseri emir veremiyecek !Şu çigaramı yak Ahmet Ağa diyemiyecek ! Metropollerde pavyon ağalığı yapan soytarılar : Kutsal meclisin bahçesine bile giremiyecekler ! Bu dallama partilere ya lkalite gelecek ya yok olacaklar! CHP ve bazı partiler varlıklarını terörü borçlular!

hun

ulan kansızlar aponuza gidin
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23