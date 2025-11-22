"Hem DEM ile Sallayıp Hem 'Ben Oynamıyorum' Diyemezsiniz": CHP'ye Zehir Zemberek "İmralı" Tepkisi!

Söz konusu videoda konuşan şahıs, CHP'nin "Terörsüz Türkiye" hedefiyle başlatılan yeni süreçte takındığı tavrı, geçmişteki siyasi hamleleriyle kıyaslayarak "İkiyüzlülük" olarak nitelendirdi. İşte o çarpıcı açıklamadan öne çıkan başlıklar:

"YPG Sınırımızda Olsun Diyenler Bunlar Değil miydi?"

Eleştirilerin odağında CHP'nin Suriye ve Irak tezkerelerine yönelik tavrı vardı. Konuşmacı, ABD'nin YPG/PYD'yi Türkiye'ye karşı silahlandırdığı dönemde CHP'nin takındığı tutumu şu sözlerle hatırlattı:

"ABD’nin 'YPG’yi eğitiyoruz' dediği yerde; 'Hayır terör örgütü değildir', 'Sınırlarımızda olabilirler', 'Bize mi saldıracaklar' diyen bunlar değil miydi?"

"Seçim Kazanırken İyi, Çözüm Ararken Kötü mü?"

Haberde, CHP'nin yerel ve genel seçimlerde DEM Parti (eski adıyla HDP) ile yaptığı iş birliğine dikkat çekildi. Konuşmacı, CHP yönetiminin oy almak uğruna yaptığı hamleleri tek tek sıraladı:

Kent Uzlaşısı: Büyükşehirlerin DEM Parti desteğiyle kazanılması.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Adaylarına DEM'den gelen %10'luk oy desteği.

Genel Seçimler: Meydanlarda DEM ile birlikte yapılan mitingler.

Kandil Videoları: Seçim döneminde örgüt elebaşlarının CHP lehine yaptığı açıklamalar.

"Demirtaş Ziyareti ve Pervin Chakar Hatırlatması"

Eleştirinin dozunu artıran konuşmacı, CHP'nin "Kürt oylarını konsolide etmek" adına attığı tartışmalı adımları da gündeme getirdi. Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden ve "Kürt devleti kurulmalı" diyen Pervin Chakar'ın elini öpen CHP kurmaylarına şu soruyu yöneltti: "Öcalan'ın heykelini dikeceğim diyen Demirtaş'ın ayağına giderken iyiydi de, şimdi mi kötü oldu?"

"Vizyonsuzluk Suçlaması: DEM'i İttifakın Kucağına İtiyorsun"

Konuşmanın finalinde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e doğrudan seslenildi. "Terörsüz Türkiye" projesi söz konusu olduğunda CHP'nin "Ben oynamıyorum, heyete adam vermiyorum" diyerek kenara çekilmesini vizyonsuzluk olarak niteleyen şahıs, sözlerini şu çarpıcı analizle bitirdi:

"İyi de vizyonsuz Özgür..! Bu tavrınla DEM'i Cumhur İttifakı'nın kucağına ittiğinin farkında mısın?"