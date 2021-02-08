Hem alçak hem körler! Tunceli'de polisimize yumruk atan bu 'terörist' yakalansın

Yeniakit.com.tr

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden provokatörler, provokasyonu üniversite sınırları dışına çıkartmayı da başardı. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaşanan provokasyonlardan sonra eylemciler bugün de Tunceli'de boy gösterdi. Emniyet güçlerinin dağılın uyarısına aldırış etmeyen grup, polisimize yumruklarla saldırdı. Görüntüleri de kendi kameraları ile kaydeden provokatörler her şey apaçık ortadayken emniyet güçlerimize iftira atmayı sürdürdü.

Hem alçak hem körler

Boğaziçi Dayanışması adlı twitter hesabından videoyu da kullanarak paylaşım yapan provokatörler, "Dersim’de gençlik örgütlerinin yapmak istediği Boğaziçi’yle dayanışma eylemine polis saldırdı! 'Baskılar bizi yıldıramaz, faşizme karşı omuz omuza' sloganları atılıyor." ifadesini kullandı.