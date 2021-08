Türkiye’de 28 Temmuz’dan bu yana yüzün üzerinde orman yangını çıktı. Orman yangınlarında ağaçlar, hayvanlar ve köyler küle döndü. Yangın sebebiyle 9 kişi yaşamını yitirdi. Yangınlarla birlikte sosyal medyada da bilgi kirlilikleri oluştu. Asılsız pek çok iddianın yanı sıra bazı kişiler açtıkları etiketlerle yabancı ülkelerden yardım talep etti. Orman yangınları sırasında açılan bir etikette ‘Help Turkey’ oldu. Peki, Help Turkey ne oluyor?

HelpTurkey anlamı ne? HelpTurkey nedir?

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ‘Help Turkey’ etiketiyle ülkelerden yardım istedi. Help Turkey ifadesi Türkiye’ye yardım et anlamana geliyor. Söz konusu paylaşımlar ise tepki çekti. Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen A Haber - ATV ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Sosyal medya kanalıyla Türkiye'nin artan özgüvenini yıpratacak birtakım dezenformasyon girişimlerinin ve "Help Turkey" gibi kampanyaların yapıldığı anımsatılarak, "Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Güçlü olduğumuza bağlıyorum. Demek ki bu kadar rahatsız oluyorlar. O zaman güçlüyüz. Onun karşılığında da ne yaptılar? 'Güçlü Türkiye' olarak hesap açtılar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Bu yatsıya kadar bile yanmadı, hemen sönüverdi. Öbürü 'güçlü Türkiye' çok daha fazlasıyla karşılık buldu. Şimdi biz bunlardan öte bir adım atalım diyoruz" yanıtını verdi.