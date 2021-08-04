"Help Turkey" demeyen ünlüleri linç ediyorlar

Sosyal medyada bir anda yayılan ve Türkiye’ye dünya ülkelerinden yardım istenen “Help Turkey” kampanyası ile ilgili akıllarda soru işaretleri devam ediyor. Binlerce bot hesaptan aniden yayılan kampanyaya özellikle FETÖ bağlantılı hesapların destek vermesi dikkat çekiyor. Diğer ülkelere 'müdahale' çağrısında bulunan birçok fenomen ve sanatçı, art niyetli kampanyaya destek olmayan isimleri ise linç etmeye başladı.

Nilüfer: Vatanım bu acziyete düşecek ülke değil

Şarkıcı Nilüfer, sosyal medyada paylaşılan Help Turkey etiketine tepki göstererek, "Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi benim milli duygularımı yaralıyor" dedi.

Besteci ve söz yazarı Şehrazat "Bu yardım çağrısı çok ağrıma gitti. Vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardım çağrısını paylaşmayacağım" dedi.

Şehrazat’a destek, oyuncu Nilgün Belgün’den geldi. Belgün, “Benim de ağrıma gitti ben de paylaşmayacağım” diye yazdı.

Eserleri yayınlamayacaklar

Nilüfer, Nilgün Belgün ve Şehrazat'ın kampanyaya destek vermemesi üzerine Twitter'da binlerce takipçisi bulunan Listenary ve 'nerede o eski şarkılar' isimli hesaplar şüpheli kampanyaya destek vermeyen sanatçıların eserlerini yayınlamayacaklarını duyurdu.