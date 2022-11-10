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Spor Hellas Verona-Juventus maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Hellas Verona-Juventus maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 14.haftasında Hellas Verona ile Juventus karşı karşıya gelecek. Peki, Juventus maçı saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-11-10 07:46:00 -
Hellas Verona-Juventus maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Dünya Kupası öncesinde liglerde maçlar hafta içi oynanıyor. italya'da da 14.hafta heyecanı yaşanıyor. Peki, Verona-Juventus maçı ne zaman?

Hellas Verona-Juventus maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Hellas Verona bu akşam sahasında Juventus'u konuk edecek. Mücadele Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Maç S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Verona-Juventus muhtemel 11'ler:

Hellas Verona: Lorenzo Montipo, Giangiacomo Magnani, Koray Günter, Davide Faraoni, Fabio Depaoli, drien Tameze, Martin Hongla, Miguel Veloso, Darko Lazovic, Yayah Kallon, Thomas Henry

Juventus: Wojciech Szczesny, Alex Sandro, Danilo, Bremer, Juan Cuadrado, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Filip Kostic, Fabio Miretti, Nicolo Fagioli, Arkadiusz Milik

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