Hellas Verona-Juventus maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İtalya Serie A'nın 14.haftasında Hellas Verona ile Juventus karşı karşıya gelecek. Peki, Juventus maçı saat kaçta başlayacak?
Dünya Kupası öncesinde liglerde maçlar hafta içi oynanıyor. italya'da da 14.hafta heyecanı yaşanıyor. Peki, Verona-Juventus maçı ne zaman?
Hellas Verona-Juventus maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Hellas Verona bu akşam sahasında Juventus'u konuk edecek. Mücadele Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Maç S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Verona-Juventus muhtemel 11'ler:
Hellas Verona: Lorenzo Montipo, Giangiacomo Magnani, Koray Günter, Davide Faraoni, Fabio Depaoli, drien Tameze, Martin Hongla, Miguel Veloso, Darko Lazovic, Yayah Kallon, Thomas Henry
Juventus: Wojciech Szczesny, Alex Sandro, Danilo, Bremer, Juan Cuadrado, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Filip Kostic, Fabio Miretti, Nicolo Fagioli, Arkadiusz Milik